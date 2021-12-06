市場缺料舒緩 華通11月營收68.26億元改寫新高

11 月市場缺料狀況明顯改善，台 HDI 板廠 11 月營收回升，華通 (2313-TW) 今 (6) 日公布 11 月營收，以 68.26 億元改寫歷史新高，月增 13.73%，年增 8.2%，前 11 月營收 561.45 億元，年增 2.22%。

12 月如缺料狀況持續改善，華通單月營收可望站穩 60 億元，第四季營收將達 188 億元，改寫去年同期創下的的單季歷史新高紀錄。

華通受惠 EMS 廠積極拉貨， 9 月營收創新高，10 月則因市場缺料窘況而造成營收下滑，11 月則顯著回升，華通第三季進入傳統旺季，美系客戶手機、筆電、平板、穿戴式裝置等新產品進入量產，中系手機客戶也推新機搶市，產能利用率爬升到 80-90% 以上。

華通除 HDI 產品需求暢旺，第三季軟板將應用在美系新手機電池板、TWS 無線藍牙耳機上，軟硬結合板部分也持續切入新產品。

蘋果供應鏈中，光學元件廠大立光 (3008-TW) 5 日發布 11 月營收達 43.52 億元，月增 3.54%，年減 16.94%，為 10 個月來新高，也是連 6 個月逐月上揚，前 11 月營收 424.63 億元，年減 16.79%，大立光 12 月出貨動能估不亞於 11 月，市場看好第四季營收將是今年最佳。

臻鼎 (4958-TW) 11 月營收也以 193.56 億元，登上今年新高，月增 18.62%，年減 7.66%；累計 2021 年前 11 月營收為 1342.55 億元，年增 19.62%。