缺料舒緩 蘋果供應鏈華通、台郡創史上最強Q4營收

2021 年 11 月起手機市場缺料狀況明顯改善，台蘋果供應鏈軟硬板廠 11 月起營收回升，華通 (2313-TW) 、台郡 (6269-TW) 去年 11 月、12 月營收連續改寫新高，第四季營收分別達 197.35 億元與 122.87 億元，雙創最強勁的第四季，今年第一季兩家台廠都有來自蘋果新產品量產挹注，營運可望淡季不淡。

華通今 (5) 日公布 2021 年 12 月營收，以 69.08 億元改寫歷史新高，月增 1.21%，年增 23.5%，在 11 月及 12 月營收連續創新高帶動下，第四季營收也以 197.35 億元改寫歷史新高，季增 12.43%，年增 8.86%；全年營收 630.53 億元改寫歷史新高，年增 4.19%。

台郡 2021 年 12 月營收 45.04 億元，月增 5.33%，年增 23.15%，2021 年第四季營收 122.87 億元，創新高，季增 35.04%，年增 14.94%。2021 年全年營收 355.69 億元，創新高，年增 18.97%。



華通受惠 EMS 廠積極拉貨， 9 月營收創新高，10 月則因市場缺料窘況而造成營收下滑，11、12 月則顯著回升，華通第四季旺季中，美系客戶手機、筆電、平板、穿戴式裝置等新產品進入量產，中系手機客戶也推新機搶市，產能利用率爬升到 80-90% 以上。

華通除 HDI 產品需求暢旺，第一季軟板將應用在美系新手機電池板、TWS 無線藍牙耳機上，軟硬結合板部分也持續切入新產品。