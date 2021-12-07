蘋果供應鏈缺料改善 華通、台郡11月營收同步創高

蘋果供應鏈 11 月缺料狀況明顯改善，主要軟硬板廠營收也有亮麗表現，華通 (2313-TW)、台郡 (6269-TW) 同步衝高，華通 11 月營收 68.26 億元，台郡今 (7) 日公布 11 月營收，也達 42.76 億元。

台郡 11 月營收 42.76 億元，月增 21.93%，年增 15.57%，前 11 月 310.65 億元，年增 18.38%，已超越去年全年，由於部分來自第三季末遞延出貨加上手機應用的高階軟板出貨挹注，台郡預估，第四季營收將較第三季成長，且較去年同期的 106.9 億元個位數成長，全年營收將突破 330 億元創新高。

就目前產能配比來看，台郡台灣高雄廠與大陸昆山廠的產能比重約在 60% 比 40%，台灣新廠將著重高階 MPI、LCP 軟板生產，明年擬訂 2022 年的營運重點，將開發更高層數軟板。台郡前三季稅後純益 15.7 億元，年增 7%，每股純益為 4.45 元。

華通 11 月營收，以 68.26 億元改寫歷史新高，月增 13.73%，年增 8.2%，前 11 月營收 561.45 億元，年增 2.22%。12 月如缺料狀況持續改善，華通單月營收可望站穩 60 億元，第四季營收將達 188 億元，改寫去年同期創下的的單季歷史新高紀錄。

蘋果供應鏈光學元件廠大立光 (3008-TW) 11 月營收 43.52 億元，月增 3.54%，年減 16.94%，為 10 個月來新高，連 6 個月逐月上揚，前 11 月營收 424.63 億元，年減 16.79%，大立光 12 月出貨動能估不亞於 11 月，市場看好第四季營收將是今年最佳。

臻鼎 (4958-TW) 11 月營收也以 193.56 億元，登上今年新高，月增 18.62%，年減 7.66%；累計 2021 年前 11 月營收為 1342.55 億元，年增 19.62%。