皇龍首季EPS1.59元創新高 Q2還有10.7億元建案入帳

皇龍開發 (3512-TW) 今年首季在台南「雲頂」案交屋入帳挹注及昆山的電子事業部門獲利貢獻下，單季稅後純益達 1.34 億元，創新高，季增 1.53 倍，年增 88.73%，每股純益 1.59 元，皇龍開發預估，4-7 月將有「天席」案密集交屋，總銷約 10.7 億元，將帶動營收再成長。

皇龍開發 2022 年第一季營收 6.89 億元，毛利率為 33.63%，季增 1.2 個百分點，年增 12.34 個百分點，稅後純益達 1.34 億元，創新高，季增 1.53 倍，年增 88.73%，每股純益達 1.59 元。

皇龍開發分析，首季營收除營建事業之外，電子事業部門挹注 2.45 億元營收，稅後純益 1.34 億元中，電子事業部分也貢獻 4800 萬元，貢獻每股純益約 0.6 元。

皇龍開發今年首季以「雲頂」交屋入帳為主，4-7 月還有「天席」交屋入帳，市場估可帶動營收增加逾 17 億元。其中「天席」總銷 10.7 億元，已達 100% 銷售。

至於今年皇龍開發市場推案，規劃兩預售案均在台南，包括關廟案的一、二期合計總銷 15 億元，預計 2024 年完工交屋，另有仁德案估總銷在 11 億元，預計在 2025 年交屋。

皇龍開發 2021 年稅後純益 3.18 億元 ，年增 56.76%，每股純益 3.79 元，營收及獲利雙創新高。擬配發每股 3 元現金股息。