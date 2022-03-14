偉詮電自有、代銷產品同看增 估今年營收續創新高

IC 設計廠偉詮電 (2436-TW) 今 (14) 日召開法說會，代理發言人林崇燾表示，今年不論是自有、代銷產品，業績都將較去年成長，看好全年在銷售單價提升下，營收年增幅會再優於產能增幅，續創新高。

偉詮電現今共有三大產品線，其中自有產品包括電源管理與類比 IC、智慧應用 IC，另外則為電子元件代銷，營收比重分別為 52%、13%、35%，若以今年成長幅度來看，依序為電源管理與類比 IC、智慧應用 IC 及電子元件代銷。

林崇燾指出，偉詮電 USB PD 控制 IC 是近年公司營收主要成長來源，去年總出貨量高達 1.94 億顆，應用涵蓋筆電、手機、遊戲機與售後市場，看好今年 PD 在各應用的滲透率持續提升，公司也可同步受惠。

以筆電作舉例，去年 PD 滲透率約 30%，今年將進一步成長至 60%，等同翻倍成長，也是近年來成長幅度最大的一年，尤其偉詮電過去多著墨在筆電的充電端，目前也已在研發裝置端 (HOST) 的 PD 控制 IC，預計今年中就會推出樣品。

偉詮電今年也針對產品結構進行調配，出貨產品預計從過往 QC 3.0+，轉往高單價的 PD，加上新規格 3.1 問世，供電最大瓦數從 100W 升級至 240W，未來無線吸塵器、掃地機器人甚至工具機等，都可望導入 USB PD，帶動整體潛在市場擴大。

偉詮電也透過自家產品進行綑綁銷售 (Bundle Sale)，以 AC/DC 晶片加上 SR 同步整流晶片，共同出貨給客戶，去年出貨量已達 550 萬顆，預計今年出貨量將進一步提升，占公司營收比重約達個位數。