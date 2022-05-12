〈台股盤前〉通膨壓力籠罩全球美股齊挫 不排除回測前低

美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 出爐，年增 8.3%、高於市場預期，續創下近 40 年新高，導致美股四大指數齊挫收黑，道瓊更下探今年以來低點，台股昨 (11) 日則在市場觀望、周選擇權結算下量縮險守萬六支撐，但隨著通膨壓力持續籠罩全球，恐不利台股反彈行情，也不排除再回測前低 15734 點。

美股道瓊指數 11 日下跌 326.63 點或 1.02%，收 31834.11 點，為今年以來低點，標普 500 指數下跌 65.87 點或 1.65%，收 3935.18 點，那斯達克指數大跌 373.43 點或 3.18%，收 11364.24 點，費城半導體同樣大跌 88.2 點或 3.04%，收 2811.9 點，台股 ADR 中，台積電 ADR、聯電 ADR 跌幅均超過 1%。

盤面焦點方面，不只美國通膨狀況持續升溫，我國央行總裁楊金龍 11 日新出爐的書面報告中，也指出，地緣政治緊張、原物料價格飆漲、疫情反覆，以及氣候變遷加劇等風險，恐使全球高通膨現象延續，並造成美國等主要經濟體加速緊縮貨幣政策，預料通膨回落時點會落在明年。

面板大廠群創 (3481-TW) 昨日董事會則通過擬辦理現金減資，預計減資 9.5%，每股退還股東約 0.95 元，並通過去年盈餘配發，每股擬配發 1.05 元現金股利，合計股東每股將可拿回 2 元現金，同時也宣布將買回 5 萬張庫藏股，主要用於維護公司信用及股東權益兼為激勵員工士氣。

網通廠啟碁 (6285-TW) 昨日也召開法說會，董事長謝宏波表示，大型合作開發案的產品將在本季至下半年放量，加上四大業務成長動能強勁，營收、獲利將持續增溫，下半年毛利率可望提升 0.5-1 個百分點。

全球經濟正籠罩在高通膨壓力下，美國總統拜登指出，新冠疫情導致全球供應鏈失衡、俄烏戰爭導致油價急劇上漲是引發通膨的兩大主因，也暗示，白宮正考慮降低或是取消中國關稅，以應對 40 多年最高通膨。