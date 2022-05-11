台積電、聯發科撐盤 台股量縮跌55點收16006點 創1年來收盤新低

美股費半指數周二大漲 2.5%，但台股今 (11) 日走勢震盪，一度跌逾百點，失守萬六，金融股持續遭調節，電子股漲跌互見，雖然台積電、聯發科奮力撐盤，加權指數終場仍不敵賣壓，下挫 55.45 點或 0.35%，收在 16006.25 點，續創一年收盤新低，成交值萎縮至 2062.1 億元。

櫃買指數下跌 0.41 點或 0.21%，收在 191.93 點，成交值 687.76 億元。上市櫃成交值合計 2749.86 億元。

美國科技股跌深反彈，權王台積電今天吸引低接買盤進駐，一度勁揚逾 1%，最高來到 526 元，終場漲幅縮小收在 521 元，聯發科盤中漲勢擴大至 1% 以上，收 829 元，日月光投控、瑞昱、聯詠等權值股小漲作收，但台達電、聯電、友達、欣興、大立光等均震盪走低。

高價股方面，電池模組廠 AES-KY 股價強勢亮燈漲停，達 1010 元，台股再現八千金，矽力 - KY 勁揚近 5%，收 2530 元，成功奪回股王寶座，而信驊、力旺、緯穎等則震盪下挫 1-2%。

金融族群依舊委靡不振，國泰金領跌逾 3%，收 56.2 元，創逾半年新低，富邦金下挫 1.34%，其他包括中信金、開發金、元大金等賣壓也不小，僅玉山金、兆豐金等零星金融股力守盤上。

上市紡織類股指數今天上漲 1.77%，為盤面多頭焦點，主要因成衣大廠儒鴻法說翻多，上修全年展望，帶動股價強漲逾 8%，站上 500 元大關，聚陽尾盤拉高收漲近 1%，其他包括力麗、大東、集盛、利勤等也獲資金點火。