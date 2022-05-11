〈台股盤後〉市場觀望量縮走跌 半導體權值撐盤守萬六

美國將公布 CPI 指數，台股今 (11) 日在市場觀望以及周選擇權結算下量縮走弱，靠台積電、聯發科等半導體股撐盤，力守萬六大關，收跌 55.45 點或 0.35%，來到 16006.25 點，成交金額僅 2062 億元。

台積電在漲價利多加持下，上漲 3 元或 0.58%，來到 521 元，聯發科也長 1.1%，半導體指標股紛紛表態，股王矽力 - KY 大漲 4.7%，台勝科、力積電漲 2% 多，祥碩、日月光投控也收漲；表現強勢的大型電子股還包括 AES-KY 漲停、智邦漲半根，以及嘉澤漲 4%。

弱勢電子股方面，可成跌 4.5%、技嘉跌 3.6%、ABF 三雄南電跌 3%，景碩、欣興均跌 2%，臻鼎 - KY 同步走跌，聯強、新唐、緯穎等跌幅都在 2-3% 之間，面板雙虎友達、群創表現也弱勢。

傳產族群今日同樣遭到調節，裕隆集團的裕日車跌 6.8%、裕融跌 3%，貨櫃海運三雄長榮跌 3%，陽明跌 2.7%，僅萬海力守平盤，散裝航運指標慧洋 - KY 也跌近 3%，其餘傳產指標中，華新跌 4.5%，水泥雙雄首季獲利衰退，股價同弱，中鋼也翻黑收跌。

而儒鴻法說會報喜，大漲 8%，股價站回 500 元大關，大成鋼長收漲 2.2%，則是今日傳產股中的強勢個股。