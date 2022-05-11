〈華碩法說〉Q2個人電腦出貨估季減1成 看庫存Q3可望恢復健康

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (11) 日召開法說會，展望本季，華碩認為，受俄烏局勢、中國封控措施影響歐洲、中國地區買氣，能見度不佳，估本季個人電腦出貨將季減約 10%，零組件則估季減 10-15%，短期庫存水準偏高狀況也將延續，估進入第三季傳統消費旺季後，才可望恢復健康水準。

華碩財務長吳長榮表示，由於第二季中國封控狀況還沒有明確收斂的能見度，因此公司策略性操作，預期高庫存狀況將延續一段時間。

華碩共同執行長胡書賓進一步解釋，目前庫存以零組件材料、成品各占一半，歐洲方面由於消費動能較弱，導致有部分庫存堆積，而中國封控同樣打亂供應鏈，不過華碩第二季優先備的材料是用於新品，因此隨著產業進入下半年季節性旺季，相關庫存可望回到正常健康水準。

至於長短料，胡書賓表示，除部分電源管理 IC、美系 IDM 提供的零件持續吃緊外，受中國封控影響，短期機構件、模組、PC 板都有吃緊狀況，而運費雖維持高水平，但仍在預期可管理的範圍內。

展望整體市場，胡書賓說，還要持續關注地緣政治風險、中國封控影響，因部分歐洲地區民生能源消費壓力急遽升高，光是民生用電價格就上漲 3 倍，導致消費動能下滑，美國市場同樣須關注升息、縮表等影響，現在只能靜待中國 618 促銷，不過下半年仍有歐美返校、購物季需求，對整體營運審慎樂觀。

另一位共同執行長許先越也說，今年個人電腦需求雖然將不如 2020、2021 年爆發，但仍可望優於 2019 年前水準，主因是疫情改變人類生活，根據統計，主要消費客群 (不到 35 歲) 個人電腦使用週期已從過去的 8 個月縮短至 6 個月，且在通路庫存恢復健康下，需求也將出現新常態。

華碩今年仍以優於市場為目標，胡書賓說，預期今年整體筆電市場將呈現個位數衰退，不過，電競市場在產業生態圈、內容供應鏈持續活絡下，預期整體電競市場仍將有個位數成長空間，至於華碩先前內部訂下電競筆電成長 2 成、營益率超過 6% 的目標也都並未改變。