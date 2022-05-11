當大家都在聚焦CPI的同時 晶宏跌深反彈3成 接下來看這個

美 VIX 果真來到壓力區 (32-36)，就是下跌 5.06%，美股理應全都彈，但明顯道瓊較弱 (主因: IBM 下跌)，而費半較強 (台股電子指數 + 0.06%)，可惜市場仍擔憂美 CPI 數據不敢進場，造成成交量不足，白白浪費了台積電的好營收了！而就線論線: 台股昨日留長下影線，今日就是【下影線操盤法】進行回測。

當大家都在討論: 美國 CPI 指數，預期美國 4 月 CPI 年增率為 8.1%，自 3 月的 8.5% 回落時，有沒有想過一個問題！若不如預期或 8.1% 的利多，昨天美股就反映了呢? 你怕，我怕，大家怕，拜登也怕? 所以市場傳出: 美國考慮調降對中國進口的關稅，而這利多，帶動上証指數、滬深指數、港股上漲。

陸股: 今天漲是集中在【半導體】和【車用】，如: 中芯國際，兆易創新 (記憶體 + MCU)，比亞迪、寧德時代、華友鈷業，長城汽車，蔚來汽車等車用，【東森財經 57 台精彩連線: 大家都在等美 CPI，陸股卻率先反彈！漲些甚麼? 對台股的連動性是…?】https://youtu.be/ADq1mUbf-os

對應到台股先來聊是台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW)、力積電(6770-TW) 近期股價問住了，表現比大盤強，線型逐漸轉佳。晶圓雙雄股價能守穩，對矽智財就有利，創意 (3443-TW) 股價破底翻，底部 V 型反轉，股價突破下降壓力線 (去年 12/16 高點連結 3/30 高點)，主流製程將往 7 與 5 奈米製程推進，應用集中在人工智慧（AI）、HPC 與網絡，趨勢將延續至 2023 年。智原(3035-TW) 第一季 EPS：2.7，4 月營收創歷史新高，4/27 低點未破，持續看好！

伺服器: 我們先前從 AMD 財報追蹤至今，第二季伺服器出貨看旺，在北美大型資料中心的強勁需求支撐下，全球伺服器出貨有望季增 8.9％、預估亞馬遜、Google、Meta 等大廠採購量合計季增近 15％及 5G、AI、IoT、高速運算，帶動全球伺服器建置需求增加。

伺服器概念股博智 (8155-TW) 第一季 EPS：3.53，創單季次高，訂單能見度達第三季，投信連續 3 日買進。金像電 (2368-TW) 全球最大伺服器板廠，第一季 EPS:1.5 元，歷史次高，訂接單能見度看至第四季，2022 年營收可望成長 10 至 15%、營運可望再創高。受中國封控影響小，投信 4 月以來買超 13961 張，今 2 檔也都還能逆勢抗跌！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/WfrTHjV-muQ

電子紙 + 電子標籤元太 (8069-TW) 第一季 EPS1.28，改寫近 42 季新高，電子紙應用愈來愈廣泛，從電子書閱讀器、電子標籤到手機蓋子、耳機上等。今年擴充 1.5 倍產能，明年產能比今年多 4 到 5 倍。

晶宏 (3141-TW) 第一季 EPS3.23，第二季不會比首季差，且下半年也會比上半年好！此外，明後年為高度成長年。驅動 IC 可用的產能越來越少，看好產業前景，電子紙驅動 IC 訂單能見度已達今年底，今天晶宏還上漲 3.63%，本波反彈從 121.5 元到 159 元也剛好 3 成！大家可去印證，很多逆勢上攻的個股，盤中都直接分享，有需要的人可自行加入 TG:https://t.me/imoney168

車用電子的部分漲多就不能追，像華孚 (6235-TW) 今落後補跌，MCU+BMS 概念股新唐 (4919-TW) 月季線翻揚向上，持續看好，在車用電子顯著成長外，工控領域方面，也開始跨足伺服器與 5G 基地站的風扇馬達驅動 IC。

而第 3 代半導體 ，近期比較沒人提了，反而可以注意，在中國車用充電板及充電樁、太陽能逆變器等導入 SiC，快充及射頻應用積極納入 GaN 方案，訂單能見度已看到明年下，今年功率半導體市場需求強勁，營收估成長至少 20%，第三代半導體、車用 MOSFET ，將占營收 60-70%，未來 2 到 3 年將提升至 8 成。

漢磊 (3707-TW)4 月營收創歷史新高，股價相對大盤抗跌，來到月線反壓，在月線扣抵值即將往下扣的情況下，只要股價守穩，伴隨月線往下，就能突破月線反壓。包括同集團的 #嘉晶(3016-TW) 在月線下打 W 底型，伴隨月線往下，有機會站穩月線反壓。完整每日文章及 YT 可到 FB 社團:https://www.facebook.com/groups/istock168

航運類股的部分，BDI 周線連四紅後續漲，BCI 指數由 1342 大漲至 3461，漲幅 157%。【散裝航運】 裕民 (2606-TW) 投信 4 月以來買進 22596 張，在中國逐步解封下，可以留意。貨櫃航運則看 長榮 (2603-TW)，今 2 檔都跌，持續看好！

而 BCI 就是海岬型指數，竟然暴漲，肯定就是跟鋼鐵有關，過去鐵礦石由於受唐山封鎖，削減粗鋼產量，報價下跌，所以不追蹤，但今日反彈 (+5.32% 截稿前)

#建錩 (5014-TW) 去年全年營收 168.27 億元，稅後淨利 5.2 億元，同步創歷史新高，EPS 3.14 元。擬配發每股現金股利 1.2 元，現金殖利率達 6.%，【太陽能 + 風力鋼鐵】題材的 #新光鋼(2031-TW) 第一季 EPS：0.73，低於預期，股價下跌，擬配發每股現金股利 4 元，以今日股價 52.4 元，現金殖利率達 7.6%，股價回到前波起漲區，可開始留意！

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