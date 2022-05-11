台灣之星大規模斷網 NCC共106件申訴

台灣之星將併入台灣大 (3045-TW)，不過昨日卻發生大規模斷網，NCC(國家通訊委員會) 今 (11) 日表示，截至今日中午共收到 106 件申訴案件，受影響的用戶可主動向電信業者主張減免月租費，此外，業者不能因為後續併購案而降低維護基礎設施。

NCC 發言人翁柏宗重申，依據契約規範，訊號服務中斷 2-4 小時，消費者可主張減免 5% 月租費、4-8 小時則可以減收 8% 月租費，此外，電信業者應善盡社會責任。

翁柏宗提到，斷網的地區集中在北北基，由於行動通訊為流動性性質，無法像市內電話有確切數字，雖然尚無法統計受影響的用戶數，不過截至今日中午，NCC 總共收到 106 件申訴案。

翁柏宗強調，台灣之星不能因即將要併購就不維護基地台，有相關申訴 NCC 都會依法處理，另外，台灣之星是否向台電求償，則要視雙方合約內容，NCC 不會介入。

回顧昨日台灣之星斷網時間與過程，翁柏宗表示，昨日中午 11 點 30 分就發生停電故障，台灣之星自備發電機也隨即啟動，不過台電搶攻過程中，因供電不穩導致台灣之星配電盤燒毀，發電機無法連線至交換機，進一步中斷基地台運作。

翁柏宗指出，雖然台電下午 3 點多完成電力搶修，但基地台重新啟動需要時間，因此部分地區到傍晚 5、6 點網路才恢復。