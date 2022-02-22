〈台灣大法說〉未併入台灣之星估今年營收年增逾15% 持續投資新領域

台灣大 (3045-TW) 今 (22) 日舉行線上法說，總經理林之晨表示，今年在未併購台灣之星下，維持今年營收年增 15-17% 目標，另外將持續投入布局成長領域，包括智慧物流、Web3、元宇宙及東南亞等新興機會。

台灣大估今年資本支出約 112 億元，其中，電信 64.3 億元，5G 相關資本支出較去年減少、有線電視則約 9.2 億元、momo 等 38.7 億元，林之晨表示，5G 建設高峰已過，折舊攤提會逐年減少，未來將投入擴建 momo 物流中心，協助 momo 成長。

展望今年，台灣大預期，未併購台灣之星下，預計全年營收年增 15-17%，其中，電商和新科技事業成長 22-25%，電信增加 3-5%；獲利表現方面，EBITDA 估年增 1-3%、毛利率落在 17-19%、營利率則約 8-10%。

林之晨表示，去年繳出不錯成績單，提供符合用戶需求的服務，未來將會持續投入成長性領域，包括合併台灣之星與創造相關綜效、智慧物流等新興機會，同時擴大客戶群，滿足數位需求。

回顧去年營運，林之晨提到，去年共有三大成長引擎，包括 5G 行動服務營收年增 1%、電子商務營收年增 35%、家用寬頻營收成長 13%，帶動 EBITDA 轉正。

林之晨補充，行動業務透過好速成雙等 5G 專案，推升用戶升轉 5G，mo 幣多的資費回饋也促使用戶貢獻電商收入約 1.9%；月租用戶退租率則下降至 0.87%。