〈台股盤中〉觀望氣氛濃多空交戰萬六 估量不到2000億元

市場觀望晚間美公布的 CPI 數據結果，台股今 (11) 日盤勢再度轉趨觀望，早盤小跌 18.66 點開出後，雖一度翻紅，但受電子、金融等賣壓持續湧現下，大盤翻黑下挫逾百點，多空交戰萬六，權王台積電 (2330-TW) 扮演撐盤要角、力守紅盤，今日預估量再度收縮，未達 2000 億元。

電子權值股漲多跌少，權王台積電 (2330-TW) 領頭撐盤，在 4 月營收續創單月歷史新高，加上傳出明年起將再度調漲代工價格約 6%，力守紅盤以上小漲，聯發科、日月光投控、力積電同樣維持小漲格局，高價股中，矽力 - KY、祥碩、AES-KY 等也相對抗跌。

盤面上以個股輪動為主，成衣大廠儒鴻法說會報喜，認為目前原料成本對製造端的壓力已漸舒緩，加上平均單價 (ASP) 提升、新台幣貶值等因素帶動下，毛利率也將逐步回升，早盤大漲 7%，能源廠聯合再生首季轉虧為盈，今也逆勢大漲逾半根停板，也激勵同族群茂迪、安集漲幅超過 1%。

航運、生技醫療族群相對弱勢，萬海、陽明、長榮午盤前均被壓在盤下，檢測試劑廠亞諾法一度遭摜壓至跌停、寶齡富錦也重挫近 5%，此外，近期加密貨幣近日走弱，比特幣失守 33000 美元關卡，連動性高的撼訊、麗臺、映泰今日表現也相對疲軟。

從類股觀察，午盤前電子族群成交比重占約 50%，航運族群占 16%，其次依序為化學生技、金融保險則各占約 5%、4%。

台股近日隨著美股走弱，加上本土疫情持續升溫，市場情緒保守觀望，此外，美國也將公布消費者物價指數 (CPI)，市場關注通膨壓力能否緩解，若通膨壓力持續壟罩全球，大盤恐持續面臨震盪整理格局。