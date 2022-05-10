中國疫情+成本高漲 水泥雙雄Q1獲利同降

水泥雙雄今 (10) 日公告第一季財報，受到中國封控以及煤炭價格高漲影響，台泥 (1101-TW) 每股純益 0.2 元寫 6 年新低，亞泥 (1102-TW) 每股純益 0.76 元，也是 2 年低點。

台泥第一季營收 229.73 億元，季減 23.8%、年增 4.3%；毛利率 8.7%，季減 15.7 個百分點、年減 16.4 個百分點；營益率 0.9%，季減 14.6 個百分點、年減 18.2 個百分點；稅後純益 12 億元，季減 77.8%、年減 63.7%。

據了解，台泥首季獲利大減，主要是中國水泥銷量受到能耗雙控、疫情導致多地封控等影響銷量銳減，雖然價格上升，但仍無法抵銷煤價上漲壓力，在量減、成本提升下，獲利大幅衰退。

不過，台泥在中國以外的市場如土耳其及葡萄牙等地水泥事業向上、售價均成長；另外，電池事業也轉虧為盈，成為獲利新動能。

亞泥第一季營收 196.81 億元，季減 29.3%、年增 4.1%；毛利率 15.1%、季減 7 個百分點、年減 8 個百分點；營益率 12.5%，季減 6 個百分點、年減 7.2 個百分點；稅後純益 25.34 億元，季減 36.6%、年減 20.8%。