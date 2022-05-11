Dish 5G O-RAN服務上線 目標6月覆蓋全美2成人口

美國衛星通訊商 Dish Network (DISH-US) 近幾年積極跨入 5G、手機通訊業務，公司近日表示，5G O-RAN 服務已正式在拉斯維加斯上線，今年 6 月可望達成美國政府要求，覆蓋 20% 的美國人口。

Dish 表示，公司在 5G O-RAN 開發已經克服全國性無線網路架構的建置，這是 O-RAN 中最困難的環節，近期終端服務已正式在拉斯維加斯上線，6 月中旬 5G 服務將能涵蓋全美 2 成的人口，一年後目標達 7 成。

Dish 說道，O-RAN 的設計將是 Dish 脫穎而出的關鍵，O-RAN 成本優勢將能與 Verizon、T-Mobile 大型電信商一同較勁，使 Dish 有機會透過更便宜的服務獲得市占率。Dish 董事長 Charlie Ergen 表示，Dish 已建立美國電信業最現代化網路，將會持續擴大規模。

除了成本優勢外，O-RAN 的虛擬化、雲端、獨立專網 (SA) 的優勢，使 Dish 與大型電信商相比，更能滿足企業客戶嚴格的服務級別協定 (SLA)。Dish 認為，企業領域是 5G 的一大發展契機，預估 2025 年該市場總價值將達到 300 億美元，預估未來 Dish 5G 企業專網市占率將能達到 20%。

美國政府要求 Dish 5G 服務必須在明年中覆蓋全美 70% 的人口，Dish 表示，在近期 5G 設備供應商三星的加入後，屆時將可望達標。除了三星以外，台揚 (2314-TW) 與日本富士通都是 Dish 目前 O-RAN 設備供應商。