智慧城市展高雄場開幕 中華電、遠傳推5G應用助港都升級

高雄智慧城市展今 (24) 日開幕，中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 也展出各項數位創新應用，中華電將讓高雄市成為智慧城市輸出的南向基地；遠傳則展出 5G 智慧旅運、交通低碳解決方案等加速港都升級。

中華電以數位創新視界擘造智慧新城市為主軸，展出 6 項智慧應用，呈現 5G 垂直整合數位服務成果，董事長謝繼茂表示，此次展現對高雄推動 5G AIoT 的支持，並期盼與高雄市繼續共同擘造智慧港灣城市。

中華電與高雄市交通局合作 AI 智慧辨識科技執法，在市區違規熱區進行試辦計畫，運用 AI 智慧影像辨識及雲端科技，大幅減少近 3 成路口違規及車禍傷亡人數；中華電也整合智慧港灣應用，利用自主開發 AI 影像辨識技術，達到國際港自由貿易港區人、車、貨出入的電子化管理。

遠傳則攜手台灣港務公司打造多項 5G 智慧旅運創新應用，在高雄港旅運中心導入 AI 查找尋人、道路偵測、車道監控、人流判斷、廣播告警等旅運服務，升級旅客安全與營運效率。

遠傳也首度亮相智慧觀光新媒體服務，使用環場 4K 影像與特效，讓進館的民眾彷彿置身高雄知名景點，從地面浮升到高空視角，欣賞 360 度港灣全景，搭配專業語音介紹導覽，提升體驗互動性與趣味性。