聯發科、中華電強強聯手 打造5G毫米波測試環境

聯發科 (2454-TW) 與中華電信 (2412-TW) 今 (7) 日宣布，將攜手在聯發科新竹研發總部，打造 5G 毫米波晶片測試環境，建置 5G 非獨立組網 (NSA) 訊號，包含 3.5GHz 中頻 (頻寬 90MHz) 及 28GHz 毫米波高頻頻段(頻寬 600MHz)。

雙方表示，聯發科為全球最大的手機晶片供應商，中華電信則擁有全台 5G 最大且連續的頻譜與最佳頻位，雙方合作將有利聯發科 5G 毫米波單晶片導入全球市場，為終端使用者帶來高速連網的暢快體驗。

除了在 5G 中頻及毫米波合作外，雙方為因應日益蓬勃的 5G 企業專網終端設備需求，聯發科也提供晶片給國內外廠商開發專屬 5G 終端設備，並搭配於中華電信推廣的企業專網服務場域使用，雙方共同引領台灣 5G 產業升級與轉型，打造堅強實力，滿足各項智慧生活應用的傳輸需求。

兩家大廠也在多個面向進行長期技術推展合作，包括在全球最重要的行動通訊技術標準化組織 3GPP 中攜手推動 5G 新技術標準；中華電信已將 5G NR + 4G 5CA 技術等標準運用於該公司網路及高階終端設備中，實現 5G 世代高速行動網路，提供客戶最優質上網環境。

在前瞻技術方面，中華電信也將進行 5G 獨立組網 (SA) 毫米波雙連接 (NR-NR DC) 的數據通信驗證，有別於現行商用的 5G 非獨立組網 (NSA)，此項技術可提升 5G 獨立組網的速度和容量。

聯發科 5G 晶片布局完整，全面覆蓋旗艦到大眾市場的全系列產品，與全球超過 100 個運營商合作，在國際市場上展現產業影響力，毫米波系統單晶片也將陸續搶攻美日市場，未來市占率可望提升。

聯發科也為台灣取得產業話語權，現今已獲得 3GPP 中 RAN2 業界專家們的廣泛支持獲選主席，攜手全球通訊夥伴共同推動 5G 與後 5G 技術的演進，為 5G 全球的標準化工作做出貢獻。

中華電信 5G 正持續拓展國內外產官學合作領域，導入各產業垂直應用鏈，雙方合作將為企業量身定制快速且高品質的行動網路，加速臺灣 5G 產業產品開發期程，為產業數位轉型發展的持續努力，全力搶攻全球 5G 市場新商機。