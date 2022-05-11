美食-KY後市關注四大重點 外資維持中立評等

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 最新公布第一季稅後純益 2.39 億元，年減 5.16%，每股純益 (EPS)1.33 元，美系外資出具最新報告指出，維持中性看待，目標價 105 元。美系外資指出，未來對美食的營運，將關注在中國市場復甦、第二季利潤率展望、美國通膨壓力的影響，以及台灣市場受疫情的衝擊等。

美食說明，第一季因原物料價格走升，全球多數餐飲品牌毛利率均較上季衰退，但第一季毛利率不減反增達 59.08%，較上季和去年同期雙雙上升 0.4 個百分點和 0.3 個百分點，優於法人預期，也顯示品牌定價能力。展望今年，美食認為，將可持續展現優於同業的定價能力和經營效率。

進入第二季後，美食 4 月合併營收 12.77 億元，創 2013 年 8 月以來單月新低，美食說明，主因中國疫情升溫並實施封控措施，使中國市場營收年減高達 44%。截至第一季底，美食在中國總店數 565 家，淨減 8 家。

美食強調，美國市場不受到消費信心指數低落影響，客單價維持歷史高檔，營收已連 14 個月達雙位數成長。

美食目前 85 度 C 在美國店數已近 70 家，第一季貢獻營收近 30% 水準，看好北美市場的成長潛力，目標今明兩年 85 度 C 將在當地加速展店，美食強調，未來北美的成長動能十分具有想像空間。

美系外資指出，美食第一季美國銷售額年增 21%，營益率達 10%，年增 1.5 個百分點，看好在當地嚴控成本並有效達到價格上漲的挹注。