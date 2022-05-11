台股能延續反彈格局？專家：這「兩大」指標影響反彈強度

在多重利空與不確定性衝擊下，昨 (11) 日台股開盤重挫逾 300 點，隨後低接買盤進場承接，上演大驚奇逆轉秀，拉了 300 逾點長下引線，終場重返萬六關口，投資人都在問本波到底止跌了沒？

對此永誠國際投顧分析師劉良梅表示，根據最新資訊上市櫃 4 月營收整體達 3.33 兆元，月減 12.7%，但年增 1.6%，累計前 4 月營收達 13.8 兆元，年增 5.09%，雙雙創下歷年同期新高，顯示台股基本面目前仍佳，對比指數疲弱，表示近期市場走跌主要是擔憂全球景氣的高度不確定性，其中又以中國封控對台廠業績影響最鉅，也因此使得台股近期反應劇烈，投資人較無信心。

在經歷大驚奇反轉日後，指數在短期確實有望延續漲勢，建議投資人以反彈視之，並且千萬不要追價，原因是只要俄烏戰爭、中國封控未見曙光，市場即使上漲，面臨如此不確定性，追價意願也會不若先前，如此一來走勢就易震盪。本日盤面上來看，雖指數一早開低，並未延續昨日上漲氣勢，但晶圓代工股台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、力積電 (6770-TW) 扮演盤面的撐盤關鍵，目前也持續帶動其餘電子族群走高，昨日強勢航運族群長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 則是稍嫌弱勢，對於如此盤面狀況，劉良梅表示，由於現在大盤量縮，目前估量不足兩千億，在資金輪動下，就容易造成一強一弱的格局，這也是相當正常的現象，但也表示市場呈觀望，因此務必留意風險，投資人若看好基本面佳的特定產業，建議可利用資金輪動的時機，逢低分批布局操作，目前亞洲股市普遍由低走高、搭配美股電子盤走高，本日有望拉高結算。

許多投資人也相當關心台股究竟止跌了沒？劉良梅對此說明，近期台股跌勢主要是信心問題以及全球資金板塊的轉移，所以我們可以看到台幣持續走貶，因此盤勢發展會與國際盤勢息息相關，建議投資人觀察兩大指標，一是台幣匯率、二是國際概況。

若台幣一直走貶，即便投信內資大戶就算積極布局，也難敵外資賣壓，近來國際概況除了俄烏戰爭、中國封控外市場也相當關注美國 CPI、PPI、消費者信心。

因此近期的 CPI、PPI 經濟數據就相當重要。CPI 上月為 8.5% 市場普遍預估落在 8.1%，PPI 上月 11.2% 預估則是 10.7%，消費者信心上月 65.2 預估是 64，若通膨確實有趨緩，則這 CPI、PPI 應會同步下滑，若可以建頂，FED 貨幣政策就有機會轉鴿，跌跌不休的美股就有機會迎來短線強彈，屆時台股就能因國際盤止穩延續反彈格局。

值得注意的是美國總統拜登在週二 (10) 日暗示，白宮正考慮降低或者取消中國關稅，以應對 40 多年來最高通膨，這是否表示通膨仍居高不下？劉良梅最後提醒，市場仍充滿不確定性，建議投資人若要進場布局搶反彈，則應採取分批的方式來做應對，會是較佳的策略。

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