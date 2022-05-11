挺防疫第一線 國銀推高利、手續費減免挺醫護

國內新冠肺炎疫情快速升溫，除了第一線醫護人員，在快篩實聯制政策中，診所、藥局也扮演防疫前線重要角色；銀行業紛紛祭出調高利息、手續費減免等金融優惠力挺醫療產業，包括台新銀行、永豐銀行都有醫護優惠專案。

台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民表示，「台新與您同在醫起」專案涵蓋四大面向，第一為優惠存款利率，凡診所及藥局在台新銀行開立健保撥款專戶，存款餘額在新臺幣 1000 萬元內，可享最高優惠利率 0.33%，增加利息收入。

第二，享交易手續費優惠，台新銀行提供診所藥局及所屬員工，每月各 10 次跨行轉帳及提款手續費免費優惠，大額臨櫃匯款每月也有 2 次手續費減免，提供優於一般法人客戶的待遇。

第三，免費提供全球數位企金網 (GB2B) 交易平台功能，導入網路金融服務，讓忙碌的醫護人員在疫情下免出門可也輕鬆線上交易。

第四，為診所、藥局量身打造，專案規劃支存帳戶的優化程序，讓申請支票更快速、更便利，並配合滿足數量需求，同時減免票信查詢費用。

而永豐銀行零售金融處處長吳建毅也表示，全台防疫成果備受肯定，為體恤全體醫護人員的付出，永豐銀行於 6 月底前推出醫護信貸專案，一段式優惠年利率 1.45% 起、手續費最低 0 元起、最高額度可貸 500 萬元，為醫護人員提供資金需求，適用於任職醫院或診所的醫療從業人員；包括醫師、醫護專業人員或一般職員。

同時，永豐銀行升級數位金融應用服務，與國家發展委員「個人化資料自主運用（MyData）平臺」串接合作，並新增衛生福利部中央健康保險署「全民健保行動快易通 APP」投保資料認列，方便客戶即時提供財力證明，加速信貸線上申貸服務流程。