〈台揚展望〉O-RAN設備Q2可望開始出貨 今年營運重返成長

網通廠台揚 (2314-TW) 去年受到美國電信商 DISH 下半年 O-RAN 設備出貨進度延後，導致營運仍陷虧損，展望今年，台揚表示，O-RAN 設備有望在本月獲得 DISH 完成驗證測試，預計第二季開始出貨，帶動今年營運重返成長軌道。

台揚認為，今年前 2 月營收已達谷底，隨著設備開始出貨，且今年 DISH 承諾美國聯邦通信委員會 (FCC) ，將在今年做到 30% 5G 覆蓋率，明年前達到 70%，將有助整體營運。

O-RAN 已成 5G 重要趨勢，目前主要由中小型電信商 (又稱綠地投資 Green Field) 參與建置，這些電信商是從零開始建置採用 O-RAN 的設備與系統，台揚目前主要的兩大客戶 DISH 與樂天，便是前兩大綠地投資電信商。

而擁有頻譜、在市場上已佔有一席之地的大型電信商，則稱為棕地投資人 (Brown Field)，對於 O-RAN 的投資較為保守，不過，這些業者也開始進軍 O-RAN，台揚表示，目前已向十幾家電信商洽談、送驗設備。

低軌道衛星小型地面接收站 (VSAT) 方面，台揚表示，美國、英國、加拿大低軌衛星業者都持續布局衛星，目前出貨都以小區域測試或是應用於特殊場域為主，接近商轉還需要一些時間。