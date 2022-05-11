世衞譚德塞：中國清零策略不可持續

世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 週二 (10) 表示週二 (10) 表示，中國政府堅持的「動態清零」的防疫政策是不可持續的。

譚德塞週二罕見表態稱，考慮到病毒目前行為及對未來的預期，他認為中國政府的清零策略是不可持續的，世衛已與中國專家討論過這個問題，而過渡至另一政策非常重要。

世衛組織緊急事務執行主任瑞安 (Mike Ryan) 也表示：「應對新冠狀病毒爆發的任何措施都應表現出對人權的尊重，我們需要平衡控制措施對社會的影響，以及它們對經濟的影響，這並不容易。」

世界衛生組織流行病學家范科霍芙 (Maria Van Kerkhove) 稱：「在全球範圍內，我們的目標不是找到所有確診案列並阻止所有傳播，目前真得不可能做到，但我們需要做的是降低傳播，因為新冠病毒的傳播速度如此之快。」

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.18 億例，死亡數突破 626 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 117 億劑疫苗。

自新冠病毒於 2019 年底在中國武漢市首次出現以來，中國已有 15,000 人死亡案例，與美國的 999,475 人和印度的 500,000 人以上相比，這數字相對較低。

中國政府堅持清零策略 (圖片：AFP)

全球走向「與病毒共存」的策略之際，中國政府為何堅持清零策略？主因是，中國當局預估，清零策略將預防 100 萬新冠死亡數和 5,000 萬確診數，能最大限度地減少疫情對經濟社會發展的影響。

不過由於中國疫情反覆，目前擁有 2500 萬人口的上海已分批封控長超過 1 個月，北京 4 月 26 日迄今展開大規模核酸檢測 (PCR)。

目前中國清零策略已嚴重衝擊民生生活和企業營運。高盛預估，清零策略打擊中國經濟，將中國 2022 年經濟成長預測由 4.8% 下修到 4.3%。