世衛建議5到11歲兒童接種輝瑞BNT疫苗 劑量減為三分之一

世界衛生組織 (WHO) 周五 (21 日) 建議，讓 5 到 11 歲兒童接種較低劑量的輝瑞 BioNTech 疫苗，但劑量是一般用量的三分之一。

根據世衛的建議，兒童接種劑量為 10 微克 (microgram)，而 12 歲以上族群為 30 微克。

世衛先前僅建議成人和 12 歲以上青少年接種疫苗，但在由各地獨立學者組成的免疫專家策略顧問小組 (SAGE) 周三召開評估會議後，做出這項建議。

SAGE 主席 Alejandro Ctavioto 說：「5 到 11 歲是疫苗施打順序最後面的，但有其他併發症的兒童是例外。」

一些國家已經批准 5 到 11 歲兒童接種 BNT 疫苗，包括美國、加拿大、以色列、歐盟。

日本厚生勞動省也在周五宣布 5 到 11 歲兒童可接種 BNT 疫苗，知情人士透露，從 3 月起將為全日本約 800 萬名這個年齡層的孩子接種疫苗。

美國等國家的臨床實驗顯示，面對具有高度傳染力的 Omicron 變種病毒，5 到 11 歲兒童若接種 BNT 疫苗有超過 90.7% 的防護效力。

此外，美國可能最快 2 月批准 5 歲以下幼童接種疫苗。5 歲以下幼童是目前唯一沒有接種資格的年齡層，但在 Omicron 快速傳播下，兒童染疫人數激增，截至 8 日的資料顯示，美國每 10 萬名 5 歲以下幼童，就有將近 8 人因染疫住院。