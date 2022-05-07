〈能源盤後〉供應擔憂主導市場 本周原油強勁上漲 汽油創新高

原油期貨價格周五 (6 日) 收高，本周原油強勁上漲，係因歐盟推進俄羅斯原油進口禁令，且汽油期貨價格飆漲至創新高。

能源商品價格

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.51 美元或 1.4%，收每桶 109.77 美元，本周上漲 4.9%。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.49 美元或 1.3%，收每桶 112.39 美元，本周上漲 4.9%。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 8% 以上，收每百萬 Btu 8.043 美元，但該期貨周四大漲 4.4% 至每百萬 Btu 8.783 美元，創 2008 年 8 月 1 日以來最高收盤價。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 2.7%，收近每加侖 3.759 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.2%，收每加侖 3.9543 美元。

市場推動力

本周稍早，歐盟提議逐步停止進口俄羅斯能源，該計畫將於 6 個月內生效。據《華爾街日報》報導，該計畫仍面臨障礙，因為該計畫須獲得歐盟全體 27 國成員的核准，而匈牙利要求更多時間和歐盟的資金才能平順度過轉換期。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 報告表示：「由於能源交易者一心撲在歐盟對俄羅斯石油的制裁，所以原油價格一個勁的走高，沒人想在原油供應中斷的重大新聞中站錯邊，所以無論油價出現怎樣的下跌，都將是短暫事件。」

與此同時，盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，拜登政府周四宣布，正計畫今年秋季競標原油，最遲 2023 年萬期開始回補戰略石油儲備 (SPR)，這件事情也支撐了油價。

他指出，Brent 原油下一個阻力點就是 4 月達到的高點，約莫 115 美元，而支撐點在 110 美元。

貝克休斯 (Baker Hughes) 公布，本周美國石油鑽井平台數量增加 5 座至 557 座，而天然氣鑽井平台數量增加 2 座至 146 座。即使開源力道增加，石油期貨價格仍持續走高，係因燃料產品的表現強勁，庫存緊縮帶來原油支撐力，同樣有助於推升原油價格。

穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示：「汽油庫存已連續 5 週下降，4 月內的每一周都在下降，過去 13 周以來有 12 個周下降，其中 4 月 8 日那一周汽油庫存大降 360 萬桶，另外 3 月 11 日那周也大降 360 萬桶。」

他指出，根據能源資訊署 (EIA) 的測量，每年此時的汽油庫存通常呈現增加的趨勢以應對即將到來的夏日駕駛旺季。

