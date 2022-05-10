車廠Q1獲利亮眼 中華車創近4年新高 EPS 2.41元

裕隆集團旗下裕日車 (2227-TW)、中華車 (2204-TW) 今 (10) 日雙雙公布第一季財報，裕日車每股純益 2.69 元，為 4 季來高點，而中華車稅後純益 13.12 億元，年增 0.7%，創 2018 年第二季以來新高，每股純益 2.41 元。

裕日車第一季合併營收 77.64 億元，年減 1.73%，營業毛利 9.4 億元，年增 5.33%，毛利率 12.11%，年增 0.82 個百分點，營業利益 1.18 億元，年增 55.2%，營益率 1.52%，年增 0.55 個百分點，不過，由於東風日產等業外挹注較去年減少，使稅後純益 8.09 億元，年減 0.08%，每股純益 2.69 元，仍是 4 個季度來相對高點。

中華車第一季合併營收 72.4 億元，年減 16.25%，營業毛利 12.54 億元，年減 22.78%，毛利率 17.33%，年減 1.46 個百分點，營業利益 5.57 億元，年減 29.59%，營益率 7.7%，年減 1.46 個百分點。

不過，中華車說明，第一季因認列福建奔馳、裕隆 (2201-TW) 和其它轉投資公司獲利增加，推升稅後純益達 13.12 億元，創 2018 年第二季以來新高。

另外，裕日車和中華車今日同步公布 4 月業績，裕日車合併營收 15.82 億元，月減 35.86%，年減 38.92%，為 5 年來同期低點，反映市況缺車、疫情升溫加上車市競爭激烈。

而中華車 4 月合併營收 25.29 億元，月增 0.71%，年減 3.51%，中華車解釋，主要是因國內疫情升溫，來店客較去年同期衰退，加上競車上市，掛牌減少所致。

展望後市，中華車強調，將運用自主技術能力聚焦商用車開發，建構滿足消費者多元使用情境需求的產品線，下半年將推全新 3.49 噸貨車及多款新年式車型，並引進新品牌車型在地生產，國產化將導入 MG 品牌，預計可強化生產線稼動率、確保整體車系成本競爭力。

裕日車下半年有小改款版的大改 Kicks 將發表，作為品牌的主力車款，裕日車預期，將透過 Kicks 全新登場衝刺一波強勁銷量。