裕隆新鑫ESG指標聯貸案 募得75億元

裕隆集團旗下企業金融事業單位新鑫公司今 (13) 日與華南銀行等 12 家金融機構簽訂授信合約，推動新台幣 75 億元聯合授信案，裕隆指出，本案將綠能融資、環境永續投資和節電方案等 ESG 指標納入聯貸條件，顯示雙方致力以金融市場的影響力，促成產業永續發展。

此次新鑫委由華南銀統籌主辦的 ESG 指標聯貸案，原預計募集 60 億元，不過，銀行團參貸情形踴躍，實際募集超過預期，最終以 75 億元結案。

除了華南銀統籌和台灣銀行共同主辦，參貸行有土地銀行、臺灣企銀、永豐銀行、全國農業金庫、彰化銀行、合作金庫、玉山銀行、兆豐票券、萬通票券和大慶票券。

裕隆進一步說明，新鑫是國內首家專業經營商用車分期付款業務的公司，2003 年併入裕融企業 (9941-TW) 成為其 100% 轉投資子公司後，陸續跨足醫療、營建機具、加工機、產業設備和營運週轉等分期租賃業務，近年已成為全方位企業金融公司。

看準全球經濟朝永續趨勢發展，新鑫於 2019 年即開始挹注再生能源產業，並投資同裕電能源，積極開發太陽能電廠建置業務和電動車輛充電業務，向綠色金融理念邁進。

新鑫已於去年 10 月 28 日核准公開發行，未來不排除走向上市上櫃，以取得更多市場資金及專業人才。