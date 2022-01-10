光隆機能衣出貨旺 去年12月營收6.82億元 創同期新高

國際戶外機能服大廠光隆實業 (8916-TW) 10 月越南廠復工後, 產線火力全開，12 月營收 6.82 億元，創同期新高，且連續 2 個月單月年增率保持在 40% 以上，推升第 4 季合併營收 21.8 億元，也是同期第三高；今年前三季成衣產線已近滿載。

光隆今 (10) 日公布 2021 年 12 月營收 6.82 億元, 月減 19.16%，年增 46.21% ; 第 4 季營收達 21.8 億元, 季增 21.3%, 年增 18.6% ; 累計 2021 年全年合併營收 80.62 億元，年減 5.1%。

光隆成衣與家紡越南產線 10 月全面復工後，就全力生產出貨，業績明顯回溫，2021 年 11 月及 12 月成衣合計營收年增 51.3%，家紡也成長 35.7%；羽絨原料部門 12 月營收表現也不俗，單月繳出 19.3% 的成長率，營運漸入佳境。

光隆去年第 4 季除營收盛況外，資產活化的效益也成果豐碩，包括大陸子公司股權處分案與宜蘭建案銷售，均在第四季入帳，挹注豐厚獲利，也使第 4 季每股純益可望締造新猷。

光隆 2021 年前三季，稅後純益 2.71 億元，年減 18.2%，每股純益 1.72 元。

展望今年, 光隆主管指出，在下游庫存水位偏低及戶外機能服需求復甦下，客戶下單積極，光隆成衣今年接單樂觀，加上去年的遞延出貨加持，今年前三季產線已近滿載，將重返雙位數以上高成長，且成衣占總營收比重也將首次過半，彰顯光隆轉型成衣對整體毛利率拉升的效益。

至於家紡與羽絨原料部門，在客戶需求與價格平穩下，2022 年營收也可維持穩定成長。