台灣IC產業Q1產值季增4.8% 全年年增幅估近2成

台灣 IC 產業第一季產值為 1.159 兆元，季增 4.8%，年增 28.1%。工研院產科國際所並預估，台灣 IC 產業第二季產值可望進一步成長至 1.19 兆元，季增 2.8%，並上調全年產值預估、將成長近 2 成，優於原先的年增幅 17.7%。

據工研院產科國際所統計，台灣 IC 製造業第一季成長動能最強勁、產值季增幅達 8.7%，IC 封裝業與 IC 測試業產值則較上季衰退。

IC 設計業第一季產值 3300 億元，季增 3.9%，年增 26.8%；IC 製造業產值 6667 億元，季增 8.7%，年增 33.3%，其中晶圓代工產業受惠晶圓代工廠產能滿載、價格揚升，產值達 5969 億元，季增 10.5%，年增 36.5%，記憶體與其他製造業產值 698 億元，季減 4.9%，年增 11.3%。

IC 封裝業第一季產值 1100 億元，季減 8.3%，年增 11.8%；IC 測試業 525 億元，季減 4.5%，年增 14.1%。

工研院產科國際院並預期，今年台灣 IC 產業產值將達 4.87 兆元，年增 19.4%，IC 設計、製造、封裝及測試業產值可望持續同步成長，其中 IC 製造業產值可望續增 25.4%，晶圓代工更將大幅成長 28.1%。