股市存在四大投資變數 評價下修趨勢恐難扭轉

台股近來修正力道加重，今 (10) 日跌破萬六關卡，凱基投顧對此指出，目前市場存在四大投資變數，不容忽視，包括疫情驅動的數位需求榮景和商品爆買已逐漸退去、俄烏戰爭加重通膨、美國商品和服務物價上漲恐使通膨惡化，以及聯準會升息帶來經濟的軟著陸等，預料股市評價下修的趨勢恐很難改變。

凱基投顧指出，台股自 2 月起迎來本波中期修正，主要反映製造業庫存調整、通膨惡化削弱需求、聯準會激進升息等多重利空，造成獲利和評價遭雙重下修。

然而，目前市場存在四大投資變數仍不容忽視，首先是新冠疫情驅動的數位需求榮景與商品爆買已逐漸退去，數位影音串流龍頭 Netflix 法說示警，首季全球訂閱用戶已減少 20 萬戶，為 10 多年來首次負成長，且第二季預估更將減少 200 萬戶，除了反映調漲訂閱費用導致用戶出走，更意味疫情帶來的居家需求紅利逐漸退去，並牽動許多消費性電子產品需求下修的風險。

第二，今年以來市場對通膨的預期主要來自俄烏戰爭與經濟制裁，而中國嚴格的防疫清零政策，又是另一個加重通膨惡化的變數。

第三，美國缺工造成薪資加速上漲，恐導致商品和服務物價上漲，將可能是下一個驅動通膨惡化的因子。

最後，是聯準會升息帶來經濟的軟著陸，觀察過往聯準會展開升息循環經驗，自從升息開始至結束前的整段期間，股市評價下修的趨勢很難被改變。

凱基投顧示警，在通膨預期和升息預期尚未觸頂前，全球市場評價下修的風險恐未真正解除，建議投資人在本波中期修正期間增持價值型和經濟解封受惠股，待中期修正觸底，再承接成長型類股。