鉅亨美股雷達： 本週市場聚焦通膨數據 AirPods Pro新品秋季亮相

美股重要看點：
投資人本週聚焦通膨數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.173%，美股期貨週一 (9 日) 下挫，道瓊期貨跌 1.66%，標普 500 期貨跌 2.03%，那斯達克 100 期貨跌 2.60%。
聯準會 (Fed) 周三 (4 日) 宣布升息 50 個基點，但通過更激進的升息來應對通膨飆升的作法，也引發了人們對這可能拖累經濟成長的擔憂。
烏克蘭戰爭方面，美國第一夫人吉爾拜登周日 (8 日) 對烏克蘭進行了突然訪問。隨著與俄羅斯的戰爭接近 3 個月，美國和七國集團宣布將增加對烏克蘭的短期財政支持。
俄羅斯 5 月 9 日為慶祝蘇聯在二戰中擊敗納粹德國滿 77 週年的「勝利日」，西方媒體盛傳，俄國總統普丁將趁當天主持慶祝活動的時機正式對烏克蘭宣戰，以利全面動員後備軍力。
也有一些專家認為，俄國可能在當天宣布併吞烏克蘭東部的頓涅茨克 (Donetsk)、盧甘斯克 (Luhansk) 或東南部赫爾松 (Kherson) 等地，或是宣布完全控制有戰略意義的東南部港口大城馬立波 (Mariupol)。
美股前一交易日漲跌：
- 美股道瓊指數下跌 98.6 點，或 0.3%，收 32,899.37 點。
- 那斯達克指數下跌 173.03 點，或 1.4%，收 12,144.66 點。
- 標普 500 指數下跌 23.53 點，或 0.57%，收 4,123.34 點。
- 費城半導體指數下跌 23.5 點，或 0.78%，收 2,982.1 點。
今日重要總經數據：
- 美國 3 月批發庫存月增率
重要個股動態：
1. 蘋果 (AAPL-US)
彭博 (Bloomberg) 記者 Mark Gurman 近日表示，蘋果計劃在今年秋季發表第二代 AirPods Pro，並針對耳罩式耳機 AirPods Max 則將推出新顏色。
Gurman 表示，蘋果 2019 年推出初代 AirPods Pro 後目前電池可能已經出現問題，今年秋季即將推出第二代新品，另外，耳罩式耳機 AirPods Max 除了推出新顏色外，有機會調降售價。
至於 AirPods Max，蘋果可能不會推出第二代新品，而是專注於新顏色的推出，Gurman 認為，新顏色仍在開發中，並未提供何時推出的時程表。
2. Palantir(PLTR-US)
Palantir Technologies Inc (PLTR-US) 周一 (9 日) 預測第 2 季營收低於華爾街預期，原因是銷售成長放緩，因為這家數據分析軟體公司為競爭加劇而新增銷售人員以爭取業務。
這家以與美國陸軍和中央情報局的合作而聞名的公司表示，由於「發展中的地緣政治事件」帶來的機會，它認為其預測存在「相當大」的潛在上行空間，烏克蘭戰爭可能增加政府的國防開支。
該公司第 1 季營收為 4.464 億美元，高於 Refinitiv IBES 估計的 4.434 億美元，得益於其美國商業業務的實力。然而，它預測銷售和行銷支出增加導致獲利率下降。
3. Rivian(RIVN-US)
美國電動車新創公司 Rivian(RIVN-US) 的 IPO 持股閉鎖期在 5 月 8 日期滿，初期投資人自 9 日起，可以開始賣出持股變現。有知情人士表示，Rivian 的大股東福特汽車 (F-US) 計劃出售 800 萬股 Rivian 的股票。
福特汽車目前擁有 1.02 億股 Rivian 的股份，約占 Rivian 總股份約 12%。知情人士表示，福特計畫透過高盛來售出持有的 800 萬股。