鉅亨美股雷達： 本週市場聚焦通膨數據 AirPods Pro新品秋季亮相

美股重要看點：

投資人本週聚焦通膨數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.173%，美股期貨週一 (9 日) 下挫，道瓊期貨跌 1.66%，標普 500 期貨跌 2.03%，那斯達克 100 期貨跌 2.60%。

聯準會 (Fed) 周三 (4 日) 宣布升息 50 個基點，但通過更激進的升息來應對通膨飆升的作法，也引發了人們對這可能拖累經濟成長的擔憂。

烏克蘭戰爭方面，美國第一夫人吉爾拜登周日 (8 日) 對烏克蘭進行了突然訪問。隨著與俄羅斯的戰爭接近 3 個月，美國和七國集團宣布將增加對烏克蘭的短期財政支持。

俄羅斯 5 月 9 日為慶祝蘇聯在二戰中擊敗納粹德國滿 77 週年的「勝利日」，西方媒體盛傳，俄國總統普丁將趁當天主持慶祝活動的時機正式對烏克蘭宣戰，以利全面動員後備軍力。

也有一些專家認為，俄國可能在當天宣布併吞烏克蘭東部的頓涅茨克 (Donetsk)、盧甘斯克 (Luhansk) 或東南部赫爾松 (Kherson) 等地，或是宣布完全控制有戰略意義的東南部港口大城馬立波 (Mariupol)。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月批發庫存月增率

重要個股動態：

彭博 (Bloomberg) 記者 Mark Gurman 近日表示，蘋果計劃在今年秋季發表第二代 AirPods Pro，並針對耳罩式耳機 AirPods Max 則將推出新顏色。

Gurman 表示，蘋果 2019 年推出初代 AirPods Pro 後目前電池可能已經出現問題，今年秋季即將推出第二代新品，另外，耳罩式耳機 AirPods Max 除了推出新顏色外，有機會調降售價。

至於 AirPods Max，蘋果可能不會推出第二代新品，而是專注於新顏色的推出，Gurman 認為，新顏色仍在開發中，並未提供何時推出的時程表。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Palantir Technologies Inc (PLTR-US) 周一 (9 日) 預測第 2 季營收低於華爾街預期，原因是銷售成長放緩，因為這家數據分析軟體公司為競爭加劇而新增銷售人員以爭取業務。

這家以與美國陸軍和中央情報局的合作而聞名的公司表示，由於「發展中的地緣政治事件」帶來的機會，它認為其預測存在「相當大」的潛在上行空間，烏克蘭戰爭可能增加政府的國防開支。

該公司第 1 季營收為 4.464 億美元，高於 Refinitiv IBES 估計的 4.434 億美元，得益於其美國商業業務的實力。然而，它預測銷售和行銷支出增加導致獲利率下降。

PLTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國電動車新創公司 Rivian(RIVN-US) 的 IPO 持股閉鎖期在 5 月 8 日期滿，初期投資人自 9 日起，可以開始賣出持股變現。有知情人士表示，Rivian 的大股東福特汽車 (F-US) 計劃出售 800 萬股 Rivian 的股票。

福特汽車目前擁有 1.02 億股 Rivian 的股份，約占 Rivian 總股份約 12%。知情人士表示，福特計畫透過高盛來售出持有的 800 萬股。