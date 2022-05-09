不受通膨影響 精品化妝品需求仍高 Coty調升獲利財測

化妝品製造商 Coty Inc (COTY-US) 調升全年獲利展望，因為即使大多數國家的通貨膨脹率飆升至多年高位，其高端香水和護膚品的需求仍然強勁。

化妝品集團歐萊雅和鉑金包製造商愛馬仕近幾日也表示，由於日常必需品價格上漲並沒有影響富人的消費能力，對精品的需求一直保持穩定。

截至 3 月 31 日的第 3 財季，Coty 的尊貴部門營收成長 21% 至 7.264 億美元。這個部門包括 Hugo Boss、Gucci 和 Burberry 品牌的化妝品和香水。

CEO 納比 (Sue Nabi) 表示，「Coty 的知名品牌正在出現驚人的成長，這意味著消費者購買我們品牌的信心完好無損。」

根據 Refinitiv IBES 數據，該公司第 3 季總營收成長 15% 至 11.9 億美元，超過 11.5 億美元的預期。

這家 CoverGirl 化妝品製造商還將其調整後 2022 財年每股獲利預期，從之前的 22 美分至 26 美分調升至 23 美分至 27 美分。

這與競爭對手雅詩蘭黛 (EL-US) 降低獲利預測的決定大相逕庭，部分原因是中國與疫情相關的封鎖導致銷售損失，占雅詩蘭黛整體業務的 36%。

Coty 去年僅 4% 的銷售額來自中國，即使該化妝品集團目前在中國大力投資發展其品牌，並將中國視為「最優先事項」。