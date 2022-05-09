〈長榮鋼法說〉Q1純益年增3成EPS 0.82元 鋼構榮景再延續1-2年

長榮鋼 (2211-TW) 今 (9) 日召開法說，並公告第一季財報，稅後純益 3.43 億元，季增 20.1%、年增 33.3%，每股純益 0.82 元；總經理劉邦恩認為，鋼構市況榮景仍將持續 1-2 年。

長榮鋼第一季營收 33.91 億元，季減 25.1%、年增 11.3%；毛利率 19.2%，季增 5.8 個百分點、年減 0.7 個百分點；營益率 15.1%，季增 5.8 個百分點、年增 1.6 個百分點。

劉邦恩表示，近期大型案子陸續開出，包括雙子星大樓、京華城改建、高雄亞洲新灣區等，加上半導體廠、電子業北中南都在擴廠，目前國內鋼構市場仍是供不應求，且業界普遍看好市況將再延續 1-2 年，截至 4 月底，長榮鋼在手訂單也達 17.8 萬噸。

劉邦恩進一步指出，在市況熱絡下，報價還是採浮動機制，業主也能接受，因此，雖然中國封城、俄烏戰爭導致原物料上漲，但都能轉嫁成本，鋼構業務毛利率也從 7-10%，提升到 10% 以上。

不過，雖然短期原物料上漲影響不大，但劉邦恩坦言，中長期仍要觀察通膨對總體經濟的衝擊，以及持續缺工的影響，此外，目前國內疫情再起，也得關注是否會干擾工地進度。

環保事業方面，劉邦恩表示，欣榮將進行設備優化升級，水美也將新增一條焚化爐產線，7 月開始施工，預計明年下半年完工，產能可增加 5 成；不過，榮鼎進度因受疫情延宕，預計下半年才會商轉。