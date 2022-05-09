聯詠法說會後 四家外資多空論戰

聯詠 (3034-TW) 法說會後，4 家外資多空論戰，大多維持既有評等，不過，由於全球環境波動大，部分下調目標價，最高維持 600 元、最低僅 272 元，其中 2 家維持優於大盤、1 家保持中立、1 家重申劣於大盤，看多外資認為股價淨值比已達低點、看空外資則認為市場低估聯詠未來三年面臨的競爭壓力。

外資說明，聯詠已經被市場看空一整年，儘管第三季營收持續有壓、低本益比也難吸引投資人，其股價淨值比已降至 2.9 倍，較 1 年前的高峰 7 倍明顯下滑，預期毛利率、每股純益將從現在開始回歸至正常水準。

另一家外資認為，儘管市場空方不斷重申聯詠產品定價將面臨壓力，進一步影響毛利率降至疫情前水準或是低於 30%，但回顧過去數月，市場對其獲利共識持續上調，因此認為市場對聯詠看法過於悲觀，今、明年毛利率將維持 47.8%、44.8% 的高水準。

至於中立看法的外資則因考量全球宏觀不利因素，科技股表現承壓，加上定價壓力將延續至 2023 年，還有持續來自中國同業的競爭，對聯詠維持中立評等，本益比預估自 10 倍下調至 9 倍，目標價也降至 415 元。

而長期看空聯詠的外資則重申，儘管聯詠透過更高附加價值的產品維持毛利率，但由於半導體成長週期見頂及中國同業競爭，市場低估聯詠未來三年間面臨的競爭壓力，重申聯詠評等劣於大盤，目標價僅 272 元。