〈焦點股〉4月營收續攀峰、無懼中國封控 欣興股價逆勢走揚

受惠 ABF 載板價量齊揚，欣興 (3037-TW) 4 月營收達 111.57 億元，月增 4.46%、年增 41.83%，改寫單月新高，顯見中國封控停工對營運影響不大，激勵今 (9) 日股價逆勢走揚，盤中勁揚逾 3%，站上月線，另兩家 ABF 大廠南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 也相對抗跌。

台股盤中跌勢加重，大跌近 330 點，摜破 16100 點，回測萬六，為近 1 年新低，不過，ABF 載板三雄股價相對有撐，其中欣興一度上漲超過 3%，最高來到 215.5 元，收復月線及 5 日線；南電在 400 元附近拉鋸，一度漲至 406 元；景碩午盤前也在平盤附近震盪，但賣壓隨之湧現；其他 PCB 股如金像電、志超也獲買盤力挺。

欣興 4 月營收 111.57 億元，月增 4.46%、年增 41.83%，再創單月新高，累計前 4 月營收達 418.68 億元，年增 41.02%。雖然欣興昆山子公司 4 月因中國封控政策停工多日，但月底逐步復產，因此對營運影響不大，第二季在新產能開出下，可望挹注營收獲利表現。

景碩 4 月營收 37.48 億元，月增 0.09%、年增 37.19%，改寫歷史新高，累計前 4 月營收 137.62 億元，年增 38.2%，續創同期新高，法人認為，中國昆山及蘇州封控對景碩營運影響不大，在產品組合優化下，將帶動毛利率及獲利同步提升。

南電 4 月營收 44.35 億元，月減 14.7%，年增 7.1%，累計前 4 月營收 189.96 億元，年增 26.7%。法人指出，受惠 ABF 載板產品組合優化、記憶體 BT 載板需求升溫與有利的匯率因素，南電第二季營收可望達 160 億元、季增 1 成，毛利率也將挑戰 38%，維持買進評等。