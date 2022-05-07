防疫保單理賠亂象多 黃天牧三點釋疑盼保戶冷靜

國內疫情嚴峻，燒出防疫保單理賠亂象，金管會主委黃天牧今 (6) 日提出三點聲明，強調保險契約請求權有兩年時效，金管會也不可能要求保險公司與保戶解約退費，呼籲民眾把醫療資源留給有需要的人，盼能緩解民眾疑慮。

黃天牧今天罕見出席指揮中心記者會，針對當前防疫保單等現象說明。包括：有人主張金管會應該出面要求保險公司與保戶就原先投保的保險進行退約獲退費，民眾擔憂保險公司清償能力，以及保戶一窩蜂擠到急診要求開立診斷證明書。

黃天牧說，有人發表言論主張，因應疫情升溫，金管會應出面要求保險公司與保戶解約並退還保費，他強調，金管會沒有權力可以改變保戶與保險公司的契約關係。

黃天牧強調，金管會的立場是絕對保護保戶的權益，一定會要求保險公司必須履行保單契約，不會出現要求保險公司與保戶解約這種事，他更罕見說重話，請散布這種言論的人要知所進退。

其次則是隨著確診、隔離人數遽增，市場擔憂恐影響保險公司的清償能力。黃天牧說，確診人數大幅增加，民眾擔憂保險公司賠償不起，他強調，金管會監理保險公司，一定會嚴格要求保險業者必須依契約辦理賠償，絕對沒有賠不到的問題。

第三、民眾為盡快申請理賠，一窩蜂衝到醫院急診室要求醫生開立診斷明書，進而影響醫療資源，進而排擠有緊急就醫需求的患者，對此，黃天牧重申，根據保險法第 65 條，保險契約有兩年的請求權時效，呼籲民眾不必急於一時要求醫生開立診斷證明，發揮同理心把醫療資源先給有需求的人。

黃天牧呼籲，有投保防疫險的民眾，只要是兩年內取得的文件都能申請理賠，請勿急於一時全都湧向醫院要求開立診斷證明。