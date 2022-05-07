〈宏碁攻充電樁〉首波導入台南智慧停車柱 搶智慧城市商機

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 近年積極搶攻智慧城市商機，旗下宏碁智通扮演關鍵要角，6 日與台南市政府共同宣布，台南 BOT 二期首階段近 500 席智慧停車格正式上線，其中 12 席更導入充電樁設備，正式宣告充電樁進入路邊停車系統，而此充電樁也是由宏碁與華城 (1519-TW) 旗下華城電能共同開發。

宏碁智通先前就拿下台南市政府智慧路邊停車計費系統興建營運移轉案第一期建置資格，在 2020 年 5 月完成 2000 席智慧停車格上線，這次再拿下第二期 2000 席建置資格，宏碁智通表示，將分三階段建置，其中，將規劃 60 席智慧充電停車格、20 席智慧共桿停車格，預計 2023 年 4 月底前完成。

宏碁智通表示，台南 BOT 二期第一階段近 500 席智慧停車格在今日全面上線，路段涵蓋台南市北區台南公園周遭、南區部分路段、安平區市政園區等地，其中 12 席智慧停車格將設置智慧停車充電樁，具備完整停車、充電計費功能。

(鉅亨網記者劉韋廷攝)

為擴大布局電動車領域市場，宏碁年初宣布策略性投資入股機電大廠華城旗下華城電能，據了解，這次宏碁智通研發的智慧停車充電樁就是與華城電能合作開發，內建 7kW AC 充電槍，未來也將整合智慧車牌辨識，除可開立停車單外，還能搭配車擋或其他管理方式，減少燃油車占用、久停等問題。

宏碁智通總經理游明豐表示，隨著台灣 2050 淨零碳排政策，除企業將朝向 ESG、環保永續拓展新商機外，依據監理所統計，台灣純電車去年度領牌數達 7276 輛、年增 14.4%，近五年更以倍數成長，凸顯未來充電樁市場龐大。

宏碁創辦人施振榮今日也透過影片參與啟用記者會，他說，現今產業轉型升級已從產品進入整體解決方案的層面，如同宏碁智通與台南市政府的合作，台灣未來應該以軟硬體整合服務方案，做為台灣轉型升級的發展方向之一，政策上則需以「內需帶動外銷」，讓業者先在國內巿場練兵，進而揮軍國際巿場。