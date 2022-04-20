宏碁台灣區Q2力拚成長 再推輕薄筆電新品搶市

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (20) 日舉辦新品發表會，推出 Swift 輕薄系列筆電，全面搭載英特爾 (INTC-US) 第 12 代處理器，可望為營運再添動能，台灣區營運長張世欣也透露，首季營運雙位數成長達標，目前對第二季也樂觀、看需求仍強，將力拚維持成長，且因應潛在教育標案需求，已展開拉貨。

張世欣說，第一季台灣區包含家用、商用需求都有成長，整體出貨年增雙位數，目前對第二季需求能見度也維持高檔，可望達到內部成長目標，認為目前並未看到需求有明確轉折。

另一方面，外界關注近期中國封控是否對台灣區營運造成影響，張世欣指出，台灣區整體調貨彈性較大，目前評估影響有限，不過因應第二季教育部「生生有平板」等潛在教育專案需求，近期也開始提前拉貨準備。

整體而言，張世欣認為，今年仍將以商用需求動能最為強勁，據了解，去年台灣區家用、商用產品比重各約 55:45，隨商用需求增溫，今年則可望達各半。

宏碁今日也宣布推出全新 Swift 輕薄筆電新品，搶攻居家辦公、上課、差旅工作、視訊需求用戶，宏碁表示，這次推出的 Swift 3、Swift 5、為創客打造的 Swift X 新品，都通過英特爾 Evo 認證且搭載第 12 代 Intel Core 處理器系列，本月就陸續上架通路。

宏碁進一步指出，新一代 Swift 輕薄筆電也加入環保設計，採用 OceanGlass 環保觸控板，使用 OceanGlass 回收原料，為 50 公里內海洋塑膠回收物與 ABS 塑膠再製而成，另外，因應新品上市，本周六 (23 日) 也將在新北大都會公園舉辦 Acer Swift 輕奢時尚風格野餐日暨新品體驗活動。