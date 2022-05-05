宏碁首季純益與上季相當 每股賺0.74元

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (5) 日公布首季財報，在商用筆電需求支撐下，雖然單季營運受俄烏局勢影響，較去年同期呈現下滑，但仍與上季相當、維持高檔，稅後純益 22.35 億元，季減 0.25%、年減 18.54%，每股純益 0.74 元。

宏碁首季營收達 783.78 億元，季減 9.42%、年增 9.53%，毛利率 11.3%，季減 0.17 個百分點、年減 0.32 個百分點，營益率 3.72%，季減 0.8 個百分點、年減 0.2 個百分點，稅後純益達 22.35 億元，季減 0.25%、年減 18.54%，每股純益 0.74 元。

宏碁坦言，首季業務受俄烏戰爭影響，且疫情也衝擊供應鏈運作，不過宏碁在新產品線上亦有斬獲，旗下 Vero 環保產品線的 Aspire Vero 環保筆電獲得陸續獲得 2022 iF 產品設計獎、2022 紅點設計獎等多項國際大獎肯定。

此外，宏碁多重事業引擎持續發酵，旗下多家小金雞首季營運表現不俗，展望未來，宏碁表示，將持續發展多重事業成長引擎策略，其中，宏碁資訊 (6811-TW) 已在 3 月送件申請掛牌上櫃、宏碁智醫 (6857-TW) 也在 3 月 3 日由興櫃戰略新版轉至興櫃一般版進行交易。