敦泰補選董事宏碁董座陳俊聖可望入席 雙方合作更緊密

敦泰 (3545-TW) 將在今年股東會補選 1 席董事，今 (25) 日公布名單，提名宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖作為董事候選人，市場看好，宏碁已握有敦泰持股，此次宏碁董座進入敦泰董事會，雙方合作關係將更緊密，未來宏碁開發更多新品，敦泰可望扮演關鍵功能，市場看好雙方未來合作效益。

宏碁先前斥資近 15 億元，取得敦泰 7538 張普通股，持股比約 3.58%，董事長陳俊聖曾指出，入股敦泰有助公司對驅動 IC 料源更具掌握度；尤其宏碁近年積極搶占電競市場，不論是螢幕顯示的高刷新率、畫質，都與驅動 IC 有高度關聯。

市場認為，宏碁入股敦泰是雙贏局面，宏碁可增加取得更多驅動晶片料源，縮短產品上市時程、拓展市占，在開發更多新產品時，也能藉由敦泰的技術能量，由源頭開始開發，提升電競等各產品競爭力，而敦泰則具有穩定股東結構效益，及取得更大出海口等效益，挹注營運。

敦泰也在今日同步公布首季財報，營收達 38.93 億元，季減 30.45%，年減 10.51%，毛利率 39.6%，季減 10.03 個百分點，年增 2.16 個百分點，營益率 17.28%，季減 13.96 個百分點，年減 4 個百分點，稅後純益 7.29 億元，季減 45.11%，年減 13.83%，每股稅後純益 3.57 元，創下同期次高。