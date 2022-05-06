〈宏碁攻充電樁〉Q2筆電需求下滑 董座坦言市場環境比年初更複雜

俄烏戰爭爆發，衝擊全球消費性電子需求，品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (6) 日出席活動坦言，第二季筆電需求確實較原預期下滑，雖然半導體供應鏈已在首季緩解，但戰爭、疫情封城，仍導致長短料問題依舊存在，加上在途貨物量也未緩解，直言整體市場環境較年初更加複雜。

陳俊聖表示，戰爭、疫情衝擊供應鏈都是年初無法預期到的不可控因素，只要有供應鏈在中國華東、華南地區的廠商，營運一定會受影響，此外，近期終端需求也因戰爭影響而降溫，第二季具體影響程度還在評估中。

陳俊聖進一步指出，供應鏈長短料狀況依舊存在，只是造成因素不同，雖然半導體供應鏈如預期在首季緩解，但中國疫情衝擊供應鏈生產營運，不同零組件工廠面臨停工狀況，也間接打亂上下游交期，強調現在是「工廠能不能開工、供貨」的問題。

不過，陳俊聖說，雖然現階段出貨因供應鏈受阻，但目前在陸地上的貨運量已回復到疫情水準，終端市場並不會無貨可賣，只是在海上漂的貨運量依舊是過去正常的 2 倍，如何掌握終端、在途、生產製造的貨運量，依舊是一大考驗。

面對供應鏈狀況，陳俊聖透露，近期宏碁向上游供應鏈拉貨確實有放緩，但已簽訂供應長約的零組件則會持續進貨，因此間接導致短期庫存水準升高。

至於俄烏戰爭衝擊，陳俊聖說，以俄羅斯、烏克蘭市場而言，對宏碁整體營運的影響約在 5%，不過戰爭爆發後，後續對糧食、能源、稀有金屬供應都造成全面性的影響，且各國為抑制通膨實施貨幣、財政政策，近期影響也都陸續反映在終端需求上。

展望全年，陳俊聖直言，光戰爭影響，就將使全球筆電市場出貨下修，但他認為，市場需求是創造出來的，隨著新的使用模式、興奮點出現，可望帶動新一波成長動能，Vero 環保永續系列就是一個例子，也預告 5 月 18 日宏碁將舉行 next@acer 全球發表會，屆時將再推出新品，此外，集團小金虎多重事業引擎也將持續。