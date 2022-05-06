〈美股早盤〉就業數據未能緩解通膨憂慮 四大指數下挫 道瓊跌逾200點

投資人對通膨擔憂依舊，美股周五 (6 日) 早盤主要指數走跌。道瓊工業指數下跌 0.66%，標普 500 指數下跌 0.78%，那斯達克指數下跌 1.14%，費半下跌 1.84%。

由於參與率下降，4 月份非農就業人數增加 42.8 萬人，與上月持平。失業率保持在 3.6%。平均時薪較 3 月份增長 0.3%，低於市場預期。

投資者在通膨和衰退的雙重擔憂之間徘徊之際，債券市場繼續發出警告信號。10 年期美國國債殖利率周五小幅上漲。

隨著歐盟試圖消除其俄羅斯石油禁運的絆腳石，油價再次上漲。知情人士表示，歐盟已經提議修訂俄羅斯石油制裁禁令，給匈牙利和斯洛伐克額外的 1 年時間，讓他們到 2024 年底再遵守禁令。

美元指數站上 104，為 2002 年 12 月以來首次。聯準會本周升息 50 基點，雖然排除升息 75 基點的激進行動，但鮑爾暗示未來兩次會議可能分別升息 50 基點。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數下跌 216.23 點 0.66%，暫報 32781.74 點

那斯達克下跌 140.01 或 1.14%，暫報 12177.68 點

標普 500 下跌 32.34 點或 0.78%，暫報 4114.53 點

費半下跌點或 1.84%，暫報 2950.11 點

台積電 ADR 下跌 1.82% 至每股 90.47 美元

十年期美債殖利率升 8 個基點至 3.11%

紐約輕原油上漲 0.96%，至每桶 109.30 美元

布蘭特原油上漲 1.22%，至每桶 112.25 美元

黃金上漲 0.1% 至每盎司 1878.30 美元

美元指數下跌 0.20%，至 103.59

焦點個股：

Peloton (PTON-US) 下跌 7.12%，報 15.80 美元

媒體引述知情人士的話報導，健身設備製造商派樂騰 (Peloton Interactive Inc) 正在探索出售該公司的大量少數股權。

報導指出，這家總部位於紐約的公司正在尋找潛在投資者，包括同業和私募股權公司，開放購買約 15% 至 20% 的股份。

Under Armour(UAA-US) 下跌 23.58%，報 10.92 美元

在全球供應鏈挑戰和中國新一輪新冠疫情封鎖導致需求下降的影響下，Under Armour 預計未來一年將是艱難的一年。這家運動鞋和服裝製造商周五 (6 日) 發布了令人失望的 2023 財年展望。該公司截至 3 月 31 日當季意外虧損，銷售額也低於華爾街預期。

與華爾街預期的情況相比，Under Armour 上季每股調整後虧損 1 美分，不如預期的獲利 6 美分；營收 13 億美元，低於預期的 13.2 億美元。

Twitter (TWTR-US) 下跌 1.21%，報 49.78 美元

知情人士透露，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 正在審查特斯拉執行長馬斯克以 440 億美元併購推特是否涉及反壟斷，已設定下個月為決定是否深入審查的最後期限，意味著併購案完成時間可能延誤幾個月。

根據美國併購法，馬斯克必須將交易告知 FTC 和司法部，並等待至少 30 天才能完成交易，以便讓監管部門對潛在的反壟斷問題進行調查。然而，反壟斷專家預計這項交易不會引發反壟斷擔憂。

每日關鍵經濟數據：

美國 4 月失業率為 3.6%，預期 3.5%，前值 3.6%

美國 4 月非農就業人口變動 (萬人)，新增 42.8，預期 38，前值 43.1

華爾街分析：

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 認為，市場可能最關注勞動力供應和薪資增長放緩的前景，但今天的報告沒有透露太多訊息，雖然時薪增長略低於預期，但這對平息對薪資壓力的擔憂幾乎沒有作用。對於聯準會來說，今天的報告中沒有任何跡象表明，他們可以放鬆剎車。

Leuthold Group 首席策略師 Jim Paulsen 認為，美國科技股正處於熊市，但並不會重蹈 2000 年網路泡沫的覆轍。不過，由於經濟成長及通膨飆升，在債券殖利率持續上升的情況下，科技股可能會繼續令人失望。

嘉信理財交易和衍生品副總裁 Randy Frederick 表示，人們一直想要投降，也許周四就是投降的第一天。最明確的跡象是，一些高估值、低獲利的股票已經下跌了 60-70%，但投資者似乎並沒有想要逢低買入。