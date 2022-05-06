〈Meta攻元宇宙〉蔡英文：台灣數位發展邁大步 拚打造更多護國神山

Meta(FB-US) 今 (6) 日宣布在台灣建立亞洲首座元宇宙 XR Hub，總統蔡英文也受邀出席，她表示，元宇宙創造的世界將翻轉未來，台灣可望扮演重要且關鍵的角色，預期在政府與民間共同合作下，台灣數位發展將大步向前，期許培育更多科技護國神山，讓台灣站穩全球科技重要戰略地位。

蔡英文表示，過去網路、智慧型手機等改變人類生活，預期元宇宙創造的世界，也將翻轉未來，元宇宙世界中不用出門就可以跟朋友坐在一起看電影、與同事進行會議，相關技術也能運用在展演中，讓觀眾更有參與感。

蔡英文說，元宇宙各項沉浸式體驗，滿足人類娛樂、醫療等生活需求，也實現過去年難以想像的互動模式，展現科技溫暖，感謝 Meta 選擇在台灣設立首座 XR 基地，肯定台灣的科技實力。

蔡英文指出，台灣是世界重要的科技國家，擁有完整科技產業聚落、創意人才，從軟體、數位內容到硬體、半導體產業，都是台灣發展元宇宙的重要利基，相信元宇宙在台灣紮根，將帶動台灣通訊技術、XR 創新應用等科技發展。

蔡英文也提到，政府近年推動亞洲矽谷方案，在六大戰略產業中也強化資訊及數位產業發展，計畫將台灣打造成全球數位基地，此外，行政院今年也將成立數位發展部，加速推動國家數位發展政策，持續努力建立完善數位經濟發展環境。

美國在台協會 (AIT) 處長孫曉雅也應邀出席，她在致詞時表示，Meta 在台建立 XR Hub 可望深化美台經貿與民間聯繫，並持續在元宇宙產業中扮演關鍵角色，她更特別強調，台灣是全球半導體生態系的重要節點，是軟硬體整合、晶片、處理器、5G、Wi-Fi6 等新興科技的重要先驅。