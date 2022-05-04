〈財報〉中國疫情拖累肯德基和必勝客 百勝餐飲上季財報未達預期

百勝餐飲 (Yum Brands)(YUM-US) 周三 (4 日) 公布的上季獲利和營收低於分析師預期，因為中國的封鎖讓銷售承壓。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司報告的內容與華爾街的預期相比如下：

●每股獲利調整後 1.05 美元，低於預期 1.07 美元

●營收 15.5 億美元，低於預期的 15.9 億美元

百勝第 1 季淨利為 3.99 億美元，合每股 1.36 美元，高於去年同期的 3.26 億美元和每股 1.07 美元。

剔除加盟權利金收益、俄羅斯業務和其他項目，該公司每股獲利 1.05 美分，低於 Refinitiv 調查的分析師預期的每股 1.07 美元。

淨銷售額成長 4% 至 15.5 億美元，低於預期的 15.9 億美元。當季全球同店銷售額成長 3%。

肯德基當季同店銷售額成長 3%，但百勝表示，不包括中國，該炸雞連鎖店的同店銷售額事實上成長了 10%。按全系統銷售額計算，中國是肯德基最大的市場。根據 StreetAccount 的估計，華爾街預計同店銷售額將成長 4.4%。

同樣，中國市場也影響了必勝客的業績。中國是這家披薩連鎖店的第二大市場。必勝客當季同店銷售成長持平。包括中國在內的國際市場同店銷售額成長 5%。

必勝客在美國的銷售也面臨壓力。該連鎖店表示，其美國市場的同店銷售額下降 6%。

Taco Bell 是百勝投資組合中唯一同店銷售成長優於預期的連鎖店品牌，增幅為 5%，而預期為 2.7%。