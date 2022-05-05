中美晶首季EPS 2.16元 創9季新低

中美晶 (5483-TW) 今 (5) 日公布首季財報，由於子公司環球晶 (6488-TW) 認列轉投資世創的金融評價損失，侵蝕部分獲利，稅後純益 12.65 億元，季減 9.84%，年減 13.42%，每股稅後純益 2.16 元，雙創 9 季來新低。

中美晶董事會今日也決議通過去年下半年股利分派案，每股擬配發 4.5 元現金股利，包含盈餘分配 3.4522 元與資本公積發放的 1.0478 元，若計入上半年已發放的每股 3.5 元，全年每股共發出 8 元現金股利、總金額 46.90 億元，股利配發率高達 69%。

中美晶首季營收 187.69 億元，季增 3.79%，年增 16.93%，毛利率 39.76%，季增 1.77 個百分點，年增 6.09 個百分點，營益率 33.06%，季增 5.51 個百分點，年增 8.38 個百分點，稅後純益 12.65 億元，季減 9.84%，年減 13.42%，每股稅後純益 2.16 元。

中美晶指出，若排除子公司環球晶持有的 Siltronic AG 股票非現金金融資產評價損失影響，中美晶首季每股純益將高達 6.21 元，環球晶約 14.68 元，雙創歷史新高。

另外，第八屆公司治理評鑑結果出爐，中美晶也再度榮獲公司治理評鑑上櫃類排名前 5%，為連續 8 年獲此殊榮，見證其精進公司治理成效、強化公司治理藍圖以及善盡企業社會責任的績優成果。