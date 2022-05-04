〈台新金法說〉去年獲利靚 法人估每股約配發1.4元現金股利

台新金 (2887-TW) 去年稅後純益 203 億元，每股稅後純益 (EPS)1.63 元，外界關注股利政策，法人估，以配發率 86% 估算，今年每股 (股票 + 現金) 配發股利可望上看 1.4 元。

台新金今 (4) 日舉行線上法說，法人關注台新金今年股利，總經理林維俊表示，今年的股利政策以穩定為主，與前年 55% 現金、45% 股票的方向相似，但他也強調，最終仍需以董事會決議為主。

法人也關注，在美國聯準會升息循環下，對於銀行淨利差 (NIM) 的挹注，財務長賴昭吟對此表示，美國、台灣 3 月升息，預估對銀行第 1 季的 NIM 可望較前一季增加 0.5 到 1 個基本點。

賴昭吟指出，根據台新金內部評估，預估今年銀行的 NIM 至少可望較去年增加 7 個基本點，好一點則可望增加約 8 到 9 個基本點。

手續費部分，銀行今年第 1 季包括聯貸、法金等相關業務的手續費收入都有 2 位數的成長，預估在今年市場穩定的情況下，銀行手續費預計將有較高的個位數增幅。

台新金公布今 (2022) 年第 1 季稅後純益 21 億元，每股稅後純益 (EPS)0.15 元，年化股東權益報酬率 4.33%，每股淨值為 13.89 元。

林維俊表示，今年第 1 季因認列彰銀 (2801-TW) 投資收益在會計處理的異動，以及取得保德信人壽交易合約中的或有價金評價受殖利率上升影響，導致受季稅後純益年減 52.1%。

在資本結構與授信資產品質方面，金控與銀行首季的資本適足率分別為 118.9% 及 14.5%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為 0.13% 及 989%，授信資產品質維持良好。