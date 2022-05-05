業外大進補 創見Q1純益季增近6成、宜鼎成長33%

工控記憶體模組廠創見 (2451-TW)、宜鼎 (5289-TW) 今(5) 日同步公告第一季財報，受惠業外處分不動產收益挹注，稅後純益 7.79 億元，季增 59.8%，年增 39.3%，每股純益 1.82 元；宜鼎本業營運持穩、在新台幣匯率貶值助攻下，稅後純益達 3.86 億元，季增 33%，年增 48.5%，每股純益 4.64 元。

創見第一季營收 34.5 億元，季減 1.39%，年減 1.4%，毛利率 24.9%，季減 0.8 個百分點，年增 0.5 個百分點，營益率 15.18%，季減 1.62 個百分點，年增 0.33 個百分點；稅後純益 7.79 億元，季增 59.8%，年增 39.3%，每股純益 1.82 元。

創見指出，第一季採購政策及庫存成本控管得宜， 即便有原物料波動及總體經濟等不利因素，本業獲利仍持穩表現；業外則因上海廠因應當地土地徵收案，處分土地使用權及建築物，本季認列 3.44 億元，挹注 EPS 約 0.8 元。

展望後市，創見認為，俄烏戰爭及中國防疫政策等重大經濟變數仍未緩解，導致中國及東歐市場業績受一定程度衝擊，而強勢美元也可能對日常交易有影響，已提前保留外幣部位，供營運所需與降低匯兌損失，並將持續精進供應鏈及庫存管理、優化生產效能。

宜鼎第一季營收 25.9 億元，季增 1.93%，年增 33％，毛利率 28.4%，季增 0.1 個百分點，與去年同期持平，營益率 16.32%，季增 1.82 個百分點，年減 0.9 個百分點；稅後純益 3.86 億元，季增 33%，年增 48.5%，每股純益 4.64 元。

在工業及車用市場需求成長下，宜鼎在手車用及工控記憶體模組訂單維持高檔，隨著客戶端長短料問題獲紓解，將帶動宜鼎工業 SSD 及工控 DRAM 模組訂單持續看旺。