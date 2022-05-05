台鐵公司化協商再破局 工會發起端午、中秋不加班連署

繼五一不加班後，台鐵局今 (5) 日邀集台灣鐵路工會進行「台鐵轉型改革溝通協商第 5 次會議」，但雙方協商仍無共識，工會表示，將發起端午、中秋、國慶、11 月 26 日縣市長選舉投票日的不加班連署。

台鐵局長杜微指出，今天協商會議由台鐵局就 4 月 21 日立法院審查公司設置條例 (草案) 的情形做了報告，台鐵工會也就工會版條列草案提出意見及說明，討論過程將近 3 個小時。

雙方針對 23 條條例 (工會版 24 條) 交換意見，包括對台鐵安全、債務、資產、政策虧損、維修費用、員工權益等事項，以及未來互信和溝通機制，台鐵局表示，會儘速統整工會的意見，希望進一步縮減彼此差異，並在立法院朝野協商之前，能有初步的協議。

不過，雙方協商仍無交集，台鐵工會於會後正式發起端午節不加班聲明簽署活動，此外，工會也納入規劃中的中秋節、國慶日及 11 月 26 日選舉投票日不加班，在會員要求下一併先連署，若確定不加班，會將個別連署人數送交台鐵。

交通部表示，已針對台鐵工會發起端午節不加班活動有心理準備，應變計畫將參考因應台鐵 5 月 1 日停駛的模式；不過，端午是傳統大節日，若台鐵表定班表全部停駛，需要補足的運能恐遠高於勞動節。