交通部表態盼高鐵維持現有票價 台鐵今年不漲價

台灣高鐵 (2633-TW) 基本費率每人每公里調升至 4.313 元，北高單程票價約可調漲 140 元。不過，交通部長王國材今 (11) 日指出，核定費率公式與漲價無關，並表態希望維持現有票價，以照顧民生穩定，但高鐵是上市公司，尊重董事會決議；台鐵今年則無漲價規劃，目前重點是放在安全改革上。

交通部近日核定高鐵最新基本費率，每人每公里從 4.134 元調升至 4.313 元，為 4 年來首度調漲，也給了高鐵漲價的空間，以台北到高雄單程票價來看，將可從目前的 1490 元調漲至 1630 元，相當於來回漲價 280 元。

王國材今天赴立法院專題報告並備質詢，會前指出，這只是核定一個費率公式，然後經過董事會討論，與票價調漲沒有關係，因為過去也曾提高費率，而台灣高鐵公司考量整體收入、民生照顧後決定不漲價，由於高鐵為上市公司，會尊重董事會決定，若最後漲價提案送至交通部，內部會再進行一些討論。

有立委質詢提問，要求王國材表態，是否支持高鐵票價調漲？王國材明確指出，交通部官派董事不希望漲價，盼維持民生物價穩定，但要在不影響高鐵財務的狀況下，希望公共運輸盡量不要調漲影響物資價格。

對於外界憂心台鐵是否連動跟漲？王國材強調，台鐵目前重點放在安全改革，若安全與服務沒做好之前，未來虧損將由政府來承擔，一定要做好安全改革和服務水準，待民眾有信心後再談漲價，今年並沒有漲價規劃。