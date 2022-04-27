台鐵五一不加班 交長：公司化難達完全共識 願逐一解決

台鐵工會發起五一勞動節不加班，所有列車面臨停駛，不過，交通部長王國材今 (27) 日表示，會持續拜託司機員來上班，當天朝有火車開的方向進行，預計最晚 4 月 30 日中午以前公布臨時班表；針對台鐵公司化草案，王國材指出，要達到完全共識不可能，但未來願逐一解決基層員工意見。

台鐵工會不滿交通部未充分溝通，便將台鐵公司化條例草案直接送立法院審議，工會計畫發動五一集體休假行動，王國材昨天與工會進行協商近 2 小時，雙方仍無法達成共識，王國材對此表示遺憾，但也尊重，目前最重要的是全力以赴把疏運計畫做好。

立法院交通委員會今天邀請王國材進行專案報告，並備質詢。王國材會前表示，台鐵公司化草案工會版與行政院版的差距不大，目前工會最大心結在於沒有全部溝通完畢就送到立法院，但他坦言，台鐵會員這麼多，要達到完全共識不可能，過去就有很多案例，拖延了很多年，因此才會在有些共識後就先送立院。

王國材強調，組織改革是安全改革的基礎，改革列車已經開動，必須往前，部分員工在工作安全有些細節建議，他都會聽進去，未來公司化路途也都需要員工參與，對於基層意見，他願意在公司化過程中逐一解決。

至於勞動節當天台鐵是否有列車開出，王國材表示會有，因為現在司機員上班人數是動態，雖然台鐵工會希望員工不要值勤，但台鐵局這邊也持續拜託司機員上班，將朝勞動節當天會有火車開出的方式進行，臨時班表預計 4 月 30 日中午以前對外公布。