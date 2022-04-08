宏碁3月營收締新猷 華碩品牌營收再叩關500億元

筆電品牌廠今 (8) 日陸續公布 3 月、首季營收，宏碁 (2353-TW) 受惠工作天數回溫、集團子公司貢獻挹注下，單月營收衝上 303.1 億元，為歷史單月新高，華碩 (2357-TW)3 月品牌營收也再度叩關 500 億元，達 510.32 億元，創下分家以來同期新高。

宏碁 3 月合併營收達 303.1 億元，月增 32.3%、年增 9.2%，改寫歷史新高，累計第一季營收達 783.73 億元，季減 9.3%、年增 9.5%，同步創下近九年同期新高，宏碁表示，首季電競、商用、桌上型電腦營收均有雙位數成長，非筆電、顯示器事業首季營收也年增 32.1%，優於整體平均。

宏碁集團旗下小金雞表現同樣強勁，統計首季已公開發行子公司營收合計成長 37.1%，其中，智聯服務 (6751-TW) 受惠半導體客戶海內外擴廠需求，單月營收達 1.31 億元攀峰，月增 66%、年增 38.6%，首季營收則達 3.14 億元，季減 2.9%、年增 1.4%，也改寫歷年同期新高。

安碁資訊 (6690-TW) 則因取得宏碁雲架構 100% 股權，單月營收達 1.43 億元，月增 35.7%、年增 82.2%，累計首季營收達 3.59 億元，季增 38.6%、年增 99.5%，單月、單季同創歷史新高，其他包含建碁 (3046-TW)、展碁國際 (6776-TW)、宏碁資訊 (6811-TW) 等表現也不俗。

華碩 3 月品牌合併營收達 510.32 億元，月增 37.74%、年增 18.32%，累計首季品牌合併營收達 1279.62 億元，季減 9.61%、年增 18.37%，雙創分家以來歷史同期新高。

展望未來，華碩表示，近期產業受供應鏈、物流、地緣政治、通膨等諸多變數干擾，公司團隊將妥善對應複雜多變的產業環境，深耕品牌價值，力拚達成顯著優於產業的成長目標。

華碩也指出，將持續擴大商用、電競、創作者等分散市場策略，其中，電競產品目前已占整體營收比重逾 4 成，縱使整體市場成長趨緩，預期今年電競筆電出貨仍可望年增 2 成以上，此外，華碩也對營運訂下長期目標，將力拚未來每年營益率都超過 6%。

此外，技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 首季營運表現也不俗，在各產品線需求續旺下，技嘉 3 月營收達 95.01 億元，月增 6.8%、年減 13.7%，累計首季營收達 326.02 億元，季增 7%、年增 14.9%，再創歷史單季新高；微星 3 月營收則達 177.82 億元，月增 19.6%、年增 0.3%，累計首季營收達 530.39 億元，季減 4%、年增 10.5%，則寫歷史次高紀錄。